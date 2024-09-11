Вместе с американским госсекретарём приехал и глава МИД Великобритании.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми на киевском железнодорожном вокзале, 11 сентября 2024 года. Фото: соцсети

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми прибыли в Киев 11 сентября для проведения серии встреч с руководством Украины. Визит происходит в критический для страны момент. Об этом сообщает агентство Reuters.

Блинкен заявил, что напрямую хочет услышать от Зеленского и других представителей украинского руководства, каковы цели Киева в военном конфликте, и что Вашингтон может сделать, чтобы помочь достичь их.

"Я думаю, что это критический момент для Украины в разгар интенсивного осеннего сезона боевых действий, когда Россия продолжает наращивать темпы наступления", – заявил Блинкен на совместной пресс-конференции с Лэмми в Лондоне во вторник.

Reuters сообщает, что Зеленский призывает страны Запада поставлять ракеты большой дальности и снять ограничения на их применение для поражения таких целей, как военные аэродромы в глубине территории России. Но официальные лица США выразили сомнения в этом вопросе, опасаясь спровоцировать прямой военный конфликт между Западом и Россией. Однако президент США Джо Байден заявил, что существует некая возможность достижения "компромисса".

Блинкен отказался сообщить, разрешит ли Вашингтон Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России, но заявил, что при принятии такого решения "учитывались многочисленные факторы", а не только конкретные системы вооружения.

"Важна не только сама система. Нужно задаться вопросом: могут ли украинцы эффективно ее использовать, а иногда для этого требуется серьезная подготовка, которую мы и провели. Есть ли у них возможность ее поддерживать?" – сказал Блинкен.

Визит Блинкена в Киев состоялся на следующий день после того, как американский политик заявил о том, что Россия якобы получила от Ирана партию баллистических ракет и применит их на Украине в ближайшее время. По версии американского политика, сотрудничество Москвы и Тегерана угрожает безопасности Европы в целом.

Можно не сомневаться, что господин Блинкен разрешит Зеленскому использовать американские ракеты ATACMS для нанесения ударов по российской территории. Ведь не зря Блинкен в экстренном порядке примчался в Киев. Американские чиновники такого ранга просто так не летают через половину земного шара. То, что решение по данному вопросу принято давно, является секретом Полишинеля. Его придерживали до поры до времени. Нужен был повод. И он появился. Этим поводом стала якобы передача Ираном России партии баллистических ракет малой дальности. Очередные американские "хайли-лайкли" без предъявления каких-либо доказательств. Но Вашингтон так делает постоянно.

Кстати, на фоне визита высоких западных гостей в Киев там не хватает экс-главы МИД Кулебы, недавно лишившегося своего поста. Пока непонятно, кто будет потчевать Блинкена фастфудом.