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crazycat21
СМИ: Китай расширяет свой ядерный арсенал
За последние четыре года Пекин построил 300 шахтных пусковых установок для МБР.

Фото: PLA

Профильные СМИ сообщают, что согласно снимкам, полученным со спутников, становится понятно, что КНР весьма активно расширяет собственный арсенал ядерного оружия. Поэтому эксперты говорят о том, что Соединённым Штатам тоже необходимо ускорить работы в этом направлении. В противном случае США потеряют преимущество перед Китаем в сфере ядерных вооружений.

Отмечено, что с каждым годом конкуренция между мировыми державами получает всё новый размах. Это явление можно анализировать на многих уровнях, в том числе экономическом и технологическом. Но с учётом современного состояния мировой геополитики на первое место всё же выходит военный потенциал. В случае с такими государствами как Россия, КНР и США основное внимание уделяется средствам ядерного сдерживания.

Транспортно-пусковая установка с МБР DF-41. Фото из открытых источников

Последние спутниковые снимки, распространённые западными СМИ, наглядно показывают, что Китай достиг определённого прогресса в наращивании ядерного арсенала. На фотографиях видно, что в пустыне на западе КНР построены сотни ракетных шахт. Ещё несколько лет назад там ничего не было, кроме песков. За последние четыре года Пекин добился успехов в развитии своей ядерной инфраструктуры. Согласно оценкам Пентагона, было построено не менее 300 ракетных шахт. Таким образом, Китай сокращает своё стратегическое отставание от США, обладающих одним из крупнейших ядерных арсеналов в мире. В то же время отмечается, что ядерный арсенал Америки стремительно стареет.

Позиционный район китайских МБР шахтного базирования. Фото: Planet Labs

Некоторый официальные лица в  Вашингтоне заявляют, что Пекин уже начал загрузку межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в построенные шахтные пусковые установки. Аналогичные мероприятия проводятся и на мобильных пусковых установках. Пентагон сообщил Конгрессу, что общее количество китайских пусковых установок МБР сейчас превышает количество американских шахт, загруженных ракетами Minuteman III. Этим ракетам более 50 лет.

В настоящее время в распоряжении Стратегического командования США (USSTRATCOM) имеется около 450 шахтных пусковых установок для МБР. из них 400 ШПУ находятся на боевом дежурстве (шахты загружены ракетами с ядерными боеголовками). В настоящее Штаты ведут работу над заменой устаревших ракет Minuteman III, стоящих на дежурстве, на баллистические ракеты нового поколения – – LGM-35A Sentinel. Согласно планам, новые ракеты должны быть приняты в эксплуатацию в 2030 году. Однако по целому ряду причин, произойдёт это, вероятно, на несколько лет позже.

Как считают западные эксперты и аналитики, США должны быстро заменить свой стареющий ядерный арсенал, чтобы сохранить паритет с Россией, Китаем и КНДР, которые модернизируют свои вооруженные силы. Поэтому завершение работ по программе LGM-35A Sentinel является одним из приоритетов Пентагона.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) отмечает, что Китай придерживается политики неприменения ядерного оружия первым. Таким образом, Пекин применит свой арсенал только для ответного удара. Однако некоторые эксперты предупреждают, что политика властей КНР в данном вопросе может измениться после того, как китайская армия завершит процесс модернизации.

#новости #сша #китай #армия #оружие #ракеты #военные новости #ядерное оружие #мбр #lgm-35a sentinel
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