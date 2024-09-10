У российских противотанкистов скоро появится новый боеприпас.

Пуск ракеты из ПТРК "Корнет". Фото: Минобороны РФ

Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет" разработанный Конструкторским бюро приборостроения, был принят на вооружение российской армии в 1998 году. Помимо ВС РФ операторами таких систем являются армии ещё почти полутора десятка стран.

С момента принятия в эксплуатацию комплекс прекрасно зарекомендовал себя в различных в локальных конфликтах в различных уголках планеты. Прекрасно зарекомендовал он себя и в конфликте высокой интенсивности в ходе проведения Специальной военной операции.

По сообщениям профильных ресурсов, российский ПТРК "Корнет" получит новые возможности в связи с разработкой нового боеприпаса, предназначенного для уничтожения бронетехники. Тульское конструкторское бюро приборостроения (КБП), входящее в холдинг "Высокоточные комплексы" (структурное подразделение госкорпорации "Ростех"), в настоящее время работает над легкой управляемой ракетой 9М134.

Фото: "Высокоточные комплексы"

Новая ракета отличается своей лёгкостью. Её масса в четыре раза меньше, чем все ныне существующие боеприпасы для "Корнета". Соответственно, снижение веса напрямую влияет на количество ракет, которое может нести с собой расчёт ПТРК. Таким образом, масса одного боеприпаса напрямую влияет на мобильность противотанковых подразделений в условиях боя.

Однако отмечается, что новая ракета 9М134 не предназначена для борьбы с тяжёлой бронетехникой – танками. Она оптимизирована для уничтожения техники со средним бронированием, включая боевую технику с динамической защитой, легкобронированной и небронированной техники. Такая специфика делает новую ракету особенно востребованной для условий, где приоритет отдаётся мобильности и скрытности.

Ракета 9М134 может поражать цели на дальности до 3,5 километров. Она оснащена тандемной боевой частью и бесшумной системой наведения. Ракета наводится по лазерному лучу. Пробивная способность изделия составляет 250 мм брони независимо от того, оснащена ли цель блоками динамической защиты или нет. Длина ракеты – 831 мм, калибр – 82 мм, общая масса вместе с транспортно-пусковым контейнером – 6,5 килограммов, масса боевой части – 1,6 килограмма.

9М134 была представлена на форуме "Армия-2024", что подчеркивает постоянную приверженность России инновациям в области противотанковой обороны. По мнению экспертов, новая разработка российских оружейников позволяет создать "повышенную гибкость" противотанковым расчётам без ущерба огневой мощи на современном поле боя.