Причиной инцидента стал сильный ветер.

Скриншот видео. Соцсети.

Инцидент с участием польских военнослужащих произошёл на юге Польши, в Малопольском воеводстве. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно данным радиостанции RMF FM, двенадцать десантников 2-го разведывательного полка из города Грубешов вместо Блендовской пустыни высадились в населённом пункте Хехло. Причиной приземления группы не в том месте стали погодные условия. После того как десантники выпрыгнули из самолёта, подул сильный ветер.

Как пояснил журналистам один из польских офицеров, возможности управления использовавшимся типом десантного парашюта достаточно ограничены. Он автоматически открывается при выходе из самолёта.

В результате группу десантировавшихся солдат отнесло на несколько сотен метров на северо-запад. Десантники приземлились на дома в селе Хехло. Один из них повредил крышу дома, а другой повис на линии электропередач (ЛЭП). Офицер, руководивший прыжками подготовил фотоотчёт и оставил записку хозяину повреждённого дома.

Десантникам помогали местные жители. Ничего серьёзного не случилось, но одного из солдат всё же отправили в больницу с травмой колена.

Расследованием инцидента займётся Комиссия по расследованию авиационных происшествий.

Скриншот видео. Соцсети.