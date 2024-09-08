При этом власти республики не предоставили никаких доказательств.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич. Фото: IMAGO / Giannis Panagopoulos / Eur

Министерство обороны прибалтийской республики проинформировало, что на востоке страны в районе города Резекне упал "российский военный дрон". По данным латвийских военных, инцидент произошёл 7 сентября. Так же сообщается, что по предварительным данным, беспилотник попал на территорию Латвии из воздушного пространства соседней Белоруссии.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич прокомментировал произошедшее на своей странице в социальной сети. Как заявил политик, в настоящее время ведётся расследование. Ответственные лица Латвии находятся в тесном контакте с союзниками. Кроме того, Ринкевич заявил, что количество подобных инцидентов на восточном фланге НАТО растёт, поэтому необходимо выработать коллективный подход к ним.

"Ведется расследование. Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками. Количество таких инцидентов на восточном фланге НАТО растет, мы должны выработать коллективный подход к ним", – написал Ринкевич в социальной сети.

По мнению министра обороны Латвии Андриса Спрудса, ситуация является свидетельством того, что необходимо продолжать начатую работу по укреплению восточной границы республики, включая развитие возможностей противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, которые позволят ограничить использование беспилотников различного назначения.

В общем, прибалтийские политики в своём репёртуаре – продолжают разгонять антироссийскую истерию. И не факт, что дрон был, а даже если и был, то не факт, что он был российским, а тем более военным. Что ему делать в Латвии? Главное повод. Тем более, что Латвия не предъявила никаких доказательств.