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crazycat21
Польша планирует сделать свою армию сильнейшей в Европе, для этого ей нужны американские вертолёты
Оказывается, у Варшавы даже есть секретный план, как это сделать.

AH-64E Apache в ангаре авиабазы Иновроцлав. Фото: Defence24

Страны коллективного Запада, мечтающие о нанесении России стратегического поражения, в своём большинстве взяли курс на активную милитаризацию. Особенно в этом деле преуспела Польша. Материал, посвящённый планам военно-политического руководства этой страны, опубликовал профильный ресурс Defense Romania.

Как говорится в публикации, представители издания побывали в Польше, где провели несколько встреч с высокопоставленными местными чиновниками, а также с экспертами. В ходе встреч обсуждались ситуация с безопасностью в регионе и амбициозные планы Варшавы по укреплению своих Вооружённых сил.

В текущем году Варшава уже выделила на оборону 4,2% от национального ВВП. А уже в следующем году на военные нужды планируется потратить 4,7% от ВВП. Цифры являются рекордными. При этом ВВП Польши составляет 700 миллиардов долларов.

Поляки уже заключили "впечатляющие" оружейные контракты на поставку сотен танков M1 Abrams и K2 Black Panther, сотен самоходных гаубиц K9 Thunder, десятков самолётов FA-50 и F-35.

Самым последним из всех оружейных контрактов, подписанных Варшавой, является контракт на поставку 96 ударных вертолётов AH-64E Apache, стоимость которого составляет 9 миллиардов долларов.

Как сообщает Defense Romania, у Польши есть секретная программа, согласно которой она собирается стать "самой мощной сухопутной силой в Европе" уже к 2035 году. И закупка ударных вертолётов напрямую зависит от реализации этой программы. Представители Бюро национальной безопасности Польши заявили, что план под условным названием "Армия 2035" является засекреченным. То есть в том смысле, что все знают о его существовании, но мало кто имеет доступ к содержанию этого плана. Соответственно, расходы на оборону рассчитываются на основании именно этого плана. 

Официальные лица из Варшавы заявили, что Польша инвестирует в оборону для того, чтобы показать России, что она готова сражаться на фоне "всё более агрессивной" риторики Москвы. Поляки провели анализ и посчитали, что если Украина проиграет, то у них будет три года на подготовку к "сдерживанию". В противном случае Россия якобы может проверить, как работает пятая статья Вашингтонского договора.

Эксперты польского аналитического центра Central for Eastern Studies (OSW), главного аналитического центра Польши, также объяснили важность программы "Армия 2035". Аналитики пояснили представителям Defense Romania, что покупка Польшей вертолётов AH-64E Apache была спорной темой. Многие специалисты критиковали не сам факт покупки вертолётов, а их количество. Они утверждали, что 62 или даже 32 машин данного типа для польской армии будет достаточно. Но правительство и командование армии были непреклонными и указали цифру 96.

#новости #политика #армия #оружие #европа #польша #вертолеты #ah-64 apache
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