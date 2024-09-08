Западные эксперты высоко оценили российскую боевую машину.

Танки Т-90М "Прорыв". Фото: Уралвагонзавод

Западные эксперты всегда пристально следили за российским вооружением и его применением. Этот интерес ещё больше усилился с ходом Специальной военной операции. От иностранных аналитиков не укрылась информация о том, что "Уралвагонзвод" (входит в государственную корпорацию "Ростех") отгрузил в войска очередную партию основных боевых танков Т-90М "Прорыв". Публикация на эту тему вышла на страницах бельгийского профильного ресурса Army Recognition.

Как говорится в публикации, российский производитель танков – предприятие "Уралвагонзвавод" 7 сентября 2024 сообщил о поставке Вооружённым силам РФ новой партии танков, предназначенных для быстрого развёртывания на Украине. Поставка состоялась в то время, когда российские военные активизируют свои операции и стремятся укрепить свои бронетанковые силы на передовой.

Танки Т-90М "Прорыв", которые ранее президент России Владимир Путин назвал лучшими в мире, становятся всё более совершенными с каждой новой партией. Оснащенные передовым оборудованием, такими как системы РЭБ, предназначенными для борьбы с беспилотниками, и технологиями, направленными на снижение заметности машины, эти танки представляют собой значительный технологический скачок для бронетанковых войск России. Но несмотря на свои высокотехнологичные обновления, танки сохраняют традиционную простоту использования, что позволяет военным быстро осваивать технику и управлять ей даже в самых сложных условиях.

Танк Т-90М "Прорыв" – это модернизированная версия российского танка серии Т-90, которая отличается рядом передовых технических решений, делающих его одним из самых грозных танков в мире. Танк вооружён мощной 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46М-4, которая может вести огонь различными типами боеприпасов, включая управляемые противотанковые ракеты. Такое решение обеспечивает танку прекрасную огневую мощь и универсальность на современном поле боя. Усовершенствованная система управления огнём (СУО) с тепловизором обеспечивает высокую точность в любое время суток.

Отличительной особенностью Т-90М "Прорыв" является его усиленная защита. Танк оснащён динамической защитой "Реликт" и дополнительными слоями пассивной брони. Такая комбинация обеспечивает надёжную защиту от современных противотанковых ракет и других средств поражения. Танк так же имеет совершенную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая противодействует дронам и снижает радиолокационную заметность самой боевой машины, что затрудняет противнику обнаружение и прицеливание. Такие защитные возможности делают Т-90М очень живучим в условиях современного боя.

"Уралвагонзавод" подчеркнул, что его танки спроектированы с учётом высокой ремонтопригодности, что послужило поводом для благодарностей со стороны военных. Поскольку предприятие работает круглосуточно, количество танков Т-90М, поступающих на фронт, продолжает расти, что свидетельствует о способности завода удовлетворять высокие требования военных в условиях продолжающегося конфликта.

Как сообщает Army Recognition, танк Т-90М "Прорыв" является частью более масштабной программы модернизации российской армии, направленной на адаптацию к меняющимся вызовам современного военного конфликта, особенно с учетом передовых технологий беспилотников и тактики радиоэлектронной борьбы, применяемой противником. Новые поставки приходятся на важный момент времени, поскольку обе стороны продолжают полагаться на тяжелую бронетехнику в своих военных стратегиях.