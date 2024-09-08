На фоне сближения с Пекином официальный Каир предпочёл китайские истребители.

Истрбитель J-10C

Министерство обороны Египта разместило свой первый заказ на китайский истребители J-10C. Произошло это ещё 19 августа, количество заказанных самолётов не раскрывается. Об этом сообщает профильный ресурс Military Watch.

Данное событие произошло на фоне укрепления экономических и стратегических связей между Каиром и Пекином, а так же после недавнего вступления Египта в "возглавляемый" Китаем блок БРИКС.

Заключенное соглашение делает Египет вторым после Пакистана покупателем китайских самолётов J-10C. Хотя имеются неподтверждённые сообщения о том, что ранее Судану удалось договорится о приобретении таких машин, но переговоры о покупке пришлось отложить после мятежа в апреле 2024 года.

Как сообщает Military Watch, заказанные истребители предназначены для замены стареющих F-16 американского производства, ныне стоящих на вооружении ВВС Египта. Самолёты этого типа начинают постепенно выводить из эксплуатации. Предполагается, что покупка китайских J-10C является альтернативой предложению США по приобретению пакета модернизации F-16V для обновления имеющихся самолётов. Считается, что J-10C обладает лучшими боевыми характеристиками даже по сравнения с обновлённой версией F-16V. При этом стоимость пакета модернизации для обеих машин является одинаковой.

За исключением трёх эскадрилий МиГ-29М, заказанных у России в 2015 году, все истребители четвёртого поколения в парке ВВС Египта западного производства. Поэтому приобретение J-10C рассматривается как потенциальный поворотный момент военной авиации страны в соответствии с преобладающими политическими тенденциями.

По данным Military Watch, сообщения о покупке у Китая истребителей J-10C появились после того, как официальные лица страны выразили обеспокоенность поддержанной Западом военной операцией Израиля в секторе Газа. Особенно Каир обеспокоен тем, что операция направлена на вытеснение населения анклава на египетскую территорию.

Приобретение J-10С особенно важно с учётом нынешнего состояния парка боевой авиации Египта, которая фактически неспособна участвовать в военном конфликте с другим государством. Имеющиеся в наличии около 200 истребителей F-16, которые составляют основу ВВС страны, считаются одними из самых наименее эффективных истребителей четвёртого поколения в мире. В их арсенале только ракеты времён Холодной войны и нет никакого оружия, которое позволяет поражать наземные цели на больших дистанциях. Этот фактор, а также жёсткий контроль США над поставками запасных частей и жёсткие ограничения на то, где и как использовать самолёты, сильно ограничивают возможности египетских ВВС.

Французские истребители Rafale, заказанные Египтом в 2015 году, тоже имеют сниженные боевые возможности из-за отсутствия в комплекте авиационных средств поражения дальнобойных ракет Meteor класса "воздух-воздух". В то же время в комплект вооружения китайских J-10C входят два типа одних из самых дальнобойных ракет в мире – PL-10 и PL-15. Эти изделия более эффективны, чем их американские аналоги AIM-9X и AIM-120D.