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crazycat21
Reuters: Космический аппарат Starliner вернулся на Землю без астронавтов
Затянувшаяся миссия капсулы завершилась.

Космический аппарат Starliner. Фото: NASA

Космический аппарат CST-100 Starliner, разработанный корпорацией Boeing вернулся на Землю. Как сообщает агентство Reuters, аппарат совершил беспилотную посадку в пустыне Нью-Мексико в пятницу вечером (6 сентября). Тем самым была завершена трёхмесячная испытательная миссия "Старлайнера", которая была осложнена техническими проблемами. Именно из-за этих технических проблем астронавты, которых Starliner доставил на МКС в начале июня, были вынуждены остаться на станции.

Астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, ставшие первым экипажем "Старлайнера", остались на Международной космической станции в тот момент, когда Starliner автономно отстыковался в 18-04 по восточному времени (22-04 по Гринвичу) в пятницу, начав шестичасовой путь к Земле с использованием маневровых двигателей, которые ранее NASA посчитало "слишком рискованными" для экипажа.

Как показала прямая трансляция Космического агентства (NASA), Starliner вернулся на Землю, казалось бы, без сучка и задоринки, успешно завершив критически важный заключительный этап своей миссии.

Космический корабль вошёл в земную атмосферу около 23–00 по восточному времени на орбитальной скорости около 27400 км/ч. Примерно через 45 минут раскрылись тормозные парашюты, за несколько минут до приземления в космической гавани Уайт-Сэндс (пустыня в Нью-Мексико) был надут комплект подушек безопасности. 

Как сообщает Reuters, хотя эта миссия должна была стать последним испытательным полетом перед тем, как NASA сертифицирует Starliner для регулярных космических полётов, решение Космического агентства не допускать астронавтов в капсулу по соображениям безопасности ставит под сомнение перспективы сертификации космического аппарата. И это несмотря на успешное возвращение "Старлайнера" на Землю.

Проблемы Starliner от фирмы Boeing не прекращаются с тех пор, как космический корабль потерпел неудачу в испытательном полете на МКС без экипажа в 2019 году. Starliner совершил повторный полёт в 2022 году. Хотя некоторые из его двигателей вышли из строя, в целом полёт был признан успешным.

Проблемы аэрокосмического гиганта Boeing c капсулой CST-100 Starliner стали последним испытанием, которое ставит под вопрос будущее фирмы в космической сфере. В этой отрасли фирма доминировала на протяжении десятилетий, пока компания SpaceX Илона Маска не начала предлагать более дешёвые запуски спутников и астронавтов и не изменила подход NASA к работе с частными компаниями.

Boeing восстановит капсулу Starliner после её приземления и продолжит расследование причин отказа двигателей в космосе.

Однако корпус "сервисного модуля", в котором расположены маневровые двигатели, отделился от капсулы перед входом аппарата в атмосферу Земли. Как и было задумано, служебный модуль с двигателями сгорел в плотных атмосферных слоях. Соответственно, компании Boeing придётся полагаться на моделирование для того, чтобы понять, что пошло не так с двигателями в космосе.

#новости #техника #космос #nasa #мкс #boeing #starliner #cst-100
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