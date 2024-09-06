Норвежские военные решили усовершенствовать свои многоцелевые вертолёты.

Вертолёты Bell 412. Фото: Марит Мюре / Вооруженные силы Норвегии

Вооруженные силы Норвегии заключили контракт с норвежским оборонным концерном Kongsberg на модернизацию своего парка многоцелевых вертолетов Bell 412. Об этом сообщил профильный ресурс Defense Post.

Модернизация проводится для того, чтобы гарантировать, что эти вертолёты смогут оказывать поддержку специальным подразделениям до тех пор, пока на вооружение не будут приняты новые винтокрылые машины.

В настоящее время в распоряжении норвежских военных 18 вертолётов этого типа, и все они должны быть модернизированы. В рамках заключенного соглашения процесс модернизации будет производиться в два этапа. Первый этап будет посвящён гражданским коммуникационным и навигационным решениям. На втором этапе будет произведена модернизация военных систем связи.

Как заявил командующий Королевскими военно-воздушными силами Норвегии генерал-майор Эйвинд Гуннеруд, долгосрочный план правительства страны предусматривает усиление вертолётной компоненты в составе армии. Модернизация имеющихся в наличии вертолётов Bell 412 гарантирует Вооружённым силам страны немедленную готовность и сохранение высоких оперативных возможностей во время перехода на новые типы машин.

Ожидается, что первая партия модернизированных Bell 412 будет передана норвежским военным уже в 2025 году.

Вертолет Bell 412 оснащен надежным турбовальным двигателем, который обеспечивает максимальную крейсерскую скорость 245 км/ч и увеличенную дальность полета до 980 километров. Машина способна перевозить до 13 пассажиров.

Вертолёт является многоцелевым и может использоваться для выполнения различных задач: воздушной разведки и наблюдения, борьбы с терроризмом, поисково-спасательных мероприятий и в качестве санитарного транспорта.

Первые Bell 412 Норвегия получила ещё в 1980-х годах. С тех пор часть вертолётов была модернизирована до версии "high performance" (высокая производительность). Но, как отметил генерал Гуннеруд, несмотря на усовершенствования, имеющиеся вертолёты нуждаются в дальнейшей модернизации, чтобы они могли оставаться актуальными на современном поле боя.