Небольшая сумма для большой по площади страны.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: © AP Photo / Jean-Francois Badias

Еврокомиссия, которая является правительством всей коллективной Европы, выделила Киеву очередной пакет помощи. Выделенные средства в размере €40 миллионов, должны быть направлены на гуманитарные цели, а именно на энергетическую инфраструктуру. Точнее на выполнение ремонтных работ на ней. Об этом в своей странице в социальной сети X написала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Температура скоро понизится, поэтому мы усиливаем гуманитарную помощь нуждающимся украинцам. Мы выделили €40 миллионов на ремонтные работы, электричество, отопление и жилье", – сообщила фон дер Ляйен.

При этом в своём заявлении председатель Еврокомиссии не забыла акцентировать, что "Россия неустанно атакует энергетическую инфраструктуру Украины". Правда, в данном случае фон дер Ляйен не уточнила, что удары наносятся по объектам критически важной инфраструктуры, а именно по электростанциям, а не по местным котельным и распределительным подстанциям, которые годами не ремонтировались. Впрочем, как и городские коммуникации, по которым в квартиры горожан подаётся тепло.

Евросоюз традиционно довольно щедро помогает Украине. Поэтому выделяемая в этот раз сумма несколько удивляет. Что можно сделать на €40 миллионов (1,82 миллиарда гривен в по современному курсу) в такой огромной стране для подготовки к отопительному сезону? Вопрос интересный.