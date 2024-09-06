Власти республики пытаются реанимировать экономику страны при помощи военного производства.

Производство 155-мм артиллерийских снарядов. Иллюстративное фото. Источник: SCANPIX / EPA

Некоторое время назад правительство Литвы объявило о выделении дополнительных €250 миллионов ($277 миллионов) льготных кредитов оборонным предприятиям для привлечения частных инвесторов. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Post. Информация приведена со ссылкой на Литовское национальное радио и телевидение (LRT).

По словам министра финансов прибалтийской республики Гинтаре Скайсте, такая правительственная инициатива должна помочь частным компаниям, которым сложно получить банковские кредиты или финансирование от Евросоюза.

Государственная финансовая компания Invega поможет таким компаниям посредством субординированных, синдицированных или прямых кредитов. Инициатива властей Литвы так же распространяется на иностранные фирмы, которые не зарегистрированы на территории страны.

"В настоящее время многие компании этого сектора только начинают свою деятельность в Литве, что еще больше усложняет для них поиск необходимых средств", – сказала руководитель отдела развития бизнеса компании Invega Инга Бейлюнене . По её словам, банки пока неохотно выдают кредиты оборонным компаниям из-за риска утечки денег на чёрные рынки, а так же из-за того, что эти средства могут быть направлены на финансирование терроризма.

Как заявила министр финансов Литвы Аушрине Армонайте, правительственная инициатива [льготные кредиты, прим.] облегчит привлечение проектов с высокой добавленной стоимостью и компаний мирового уровня, что позволит создать высокооплачиваемые рабочие места, тем самым укрепив экономику Литвы.

Как сообщает Defense Post, в связи с заявлением о льготном правительственном кредитовании президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что его страна увеличит расходы на оборону с нынешних 3% от ВВП. Свое заявление политик сделал 4 сентября во время официального визита в Польшу. Науседа сказал, что именно эта страна "вдохновила" власти Литвы на запланированный шаг. После начала Специальной военной операции Польша увеличила военные расходы до 4% от национального ВВП и планирует поднять их до 5% в 2025 году.