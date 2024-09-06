Зарубежные эксперты обратили внимание на новый тип боеприпасов.

УМПБ Д-30СН под крылом бомбардировщика Су-34. Фото: @RussianArms

Всевозможные западные эксперты и аналитики всегда весьма пристально следили за российскими оружейными новинками. Этот интерес ещё больше усилился с ходом Специальной военной операции на сопредельной территории. Связано это с тем, что за два с лишним года в арсенале армии России появилось достаточно много новинок. Взять те же фугасные авиационные бомбы (ФАБ) с универсальными модулями планирования и коррекции – старый добрый "чугуний", только в новом амплуа. Летают достаточно далеко и весьма точные. Но и это ещё не всё. В арсенале ВКС России есть кое-что посерьёзнее. И на это "кое-что" обратили внимание эксперты профильного ресурса Military Watch (MW) и донесли эту информацию до своих читателей.

Как пишет издание, ВКС России получили на вооружение новый тип планирующих авиационных бомб с существенно увеличенной дальностью полёта. Крылатая бомба, получившая обозначение УМПБ Д-30СН, была продемонстрирована под крылом бомбардировщика Су-34. Самолёты данного типа в настоящее время выполняют большую часть ударных задач. Но поскольку самолёты других типов, а именно Су-30СМ и Су-35С, также выполняли задачи по бомбометанию, то, как предполагают эксперты MW, высока вероятность, что и они в скором будущем получат новый тип боеприпасов.

В то время как планирующие бомбы из линейки ФАБ имеют дальность полёта около 50-60 километров, дальность полёта УМПБ Д-30СН оценивается в 78-85 километров, что почти на 50% больше. Соответственно, российские боевые самолёты могут совершать более короткие по продолжительности боевые вылеты и поражать хорошо защищённые цели с безопасных расстояний.

Традиционные свободнопадающие авиационные бомбы делают самолёт уязвимым для средств ПВО, в том числе и для ПЗРК. Ракеты воздушного базирования очень дорогие и несут меньшую по массе боевую часть. Поэтому в современных реалиях планирующие бомбы стали оптимальным оружием, которое можно применять по целям без риска для самолётов и их экипажей. Примечательными особенностями новой планирующей бомбы являются интеграция крестообразных хвостовых килей и складного основного крыла, последнее из которых находится вровень с корпусом бомбы



