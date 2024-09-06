Норвежцы очень преуспели в разработке подводных дронов.

Автономный подводный аппарат HUGIN Endurance. Фото: Kongsberg

Норвежская фирма Kongsberg 4 сентября 2024 года опубликовала заявление, в котором говорится о значительном достижении в разработке автономного подводного аппарата (AUV) HUGIN Endurance после завершения многонедельной автономной миссии. Об этом сообщает профильный ресурс Army Recognition.

Аппарат массой 8 тонн и длиной 12 метров действовал полностью автономно после получения первоначального обновления навигационных данных от заранее развернутого транспондера через 10 часов после погружения. После этого HUGIN Endurance работал полностью самостоятельно, без вмешательства оператора или внешней навигационной поддержки. При этом дрон проходил маршрут на различных глубинах – от 50 до 3400 метров. В ходе испытательной миссии подводный беспилотник прошёл 1200 морских миль, достигнув удивительно низкой погрешности с определением местоположения – всего 0,02% за всё пройденное расстояние.

Целью испытаний была проверка технических характеристик и эксплуатационных ограничений HUGIN Endurance в реальных условиях. Испытательная миссия включала сложные манёвры, прямолинейное следование на расстояние от 60 до 300 морских миль, а также обследование акваторий общей площадью 36 квадратных морских миль.

Изображения с высоким разрешением сонара с синтезированной апертурой (SAS) и батиметрические данные были собраны с помощью системы HISAS 1032 Dual Rx, разработанной компанией Kongsberg. Сбор данных был совершён менее чем за 48 часов. Дополнительные данные, такие как изображения с камеры и лазерное профилирование, были получены на глубинах до 9 метров.

Семейство автономных подводных аппаратов (AUV) HUGIN от Kongsberg Discovery состоит из целого ряда моделей, каждая из которых адаптирована к конкретным эксплуатационным потребностям и условиям.

Особо выделяется HUGIN Superior. Это высококлассная модель, оптимизированная для задач, требующих исключительного качества данных и большого запаса хода. Подводный дрон оснащен новейшим сонаром с синтезированной апертурой (SAS) и батиметрической аппаратурой, что делает его идеальным для детального картирования и получения изображений морского дна на глубинах до 6000 метров.

Другая модель – HUGIN Edge, разработана для быстрого развертывания и выполнения задач в прибрежных водах и на мелководье. Компактная и легкая конструкция беспилотника делает его особенно подходящим для таких операций, как противоминная борьба, наблюдение за гаванями и мониторинг окружающей среды. Несмотря на меньшие размеры, HUGIN Edge поддерживает визуализацию высокого разрешения и имеет расширенные навигационные возможности.

HUGIN ME70 предназначен для выполнения коммерческих задач, таких как разведка нефтяных и газовых месторождений в шельфовой зоне. Подводный дрон оснащён многолучевым эхолотом и обеспечивает точное картирование морского дна. Аппарат идеально подходит для инспекций подводных трубопроводов. Его универсальность подчёркивается возможностью различных полезных нагрузок, включая гидролокаторы бокового обзора и профилировщики поддонных слоев, что позволяет операторам настраивать оборудование в соответствии с конкретными задачами.