Помимо дальнобойных ракет в традиционной манере будет требовать ещё больше средств ПВО.

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Зеленский 6 сентября прибудет в Германию на авиабазу Рамштайн на западе страны, где примет участие в заседании так называемой Рамштайнской группы, которая занимается оказанием военной помощи Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на немецкое издание Spigel.

Ожидается, что Зеленский будет настаивать на увеличении поставок вооружения. В частности, Зеленский будет требовать ракеты большой дальности и больше средств ПВО.

После того как Россия начала Специальную военную операцию в феврале 2024 года, США собрали группу стран-единомышленников (около 50 государств), представители которых регулярно встречаются для "сопоставления" запросов Киева на поставки вооружений с обещаниями и возможностями стран-доноров.

Зеленский призвал союзников помочь с противовоздушной обороной и снять ограничения, запрещающие Киеву использовать переданное вооружение для нанесения вглубь территории России. Киев давно требует от союзников снять запрет на такие удары. И такие призывы становятся всё громче по мере усиления авиационных и ракетных ударов со стороны России.

Встреча в Рамштайне состоится всего через неделю после одной из самых масштабных волн российских авиаударов по Украине и на фоне опасений, что западная военная помощь может прекратиться. Чтобы развеять такие опасения, канцлер Германии Шольц заявил, что Берлин не сократит свою помощь Киеву.

"Поддержка Украины Германией не прекратится. Мы приняли меры, заключили (оборонные) соглашения и обеспечили финансирование заблаговременно, чтобы Украина могла и впредь полностью полагаться на нас", – заявил Шольц.



