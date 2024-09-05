В ходе церемонии ввода в комплекса в эксплуатацию канцлер Шольц обвинил Россию в нарушении договоров.

Канцлер Шольц, министр обороны Писториус, инспектор Герхарц (слева направо) на торжественном вводе в эксплуатацию ЗРК Iris-T SLM. Фото: Christian Charisius / dpa

Профильный ресурс Defense Post сообщает о том, что 4 сентября 2024 года немецкие военные ввели в эксплуатацию первую систему ПВО IRIS-T. При этом отмечено, что ранее несколько аналогичных комплексов было передано Украине для перехвата российских ракет.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что данная система является частью наращивания немецкой и европейской обороны, начатого после того, как Россия начала Специальную военную операцию в феврале 2024 года.

"Россия уже много лет проводит масштабное перевооружение, особенно в области ракет и крылатых ракет", – сказал Шольц на церемонии открытия базы в Тодендорфе недалеко от северного города Гамбург.

По версии главы немецкого правительства, президент России Владимир Путин якобы нарушил договоры о разоружении и разместил ракеты в Калининградской области, от которой до Берлина примерно 530 километров.

"Было бы халатностью не отреагировать на это должным образом. Бездействие поставило бы мир под угрозу. Я этого не допущу", – заявил канцлер.

Шольц уточнил, что система является частью Европейской инициативы "Небесный щит", которая также предусматривает в защиту от баллистических ракет на дальних дистанциях.

По данным Defense Post, министерство обороны Германии заказало у фирмы Diehl Defence шесть систем ПВО IRIS-T SLM (среднего радиуса действия). Стоимость контракта составляет 950 миллионов евро, поставка всех комплексов должна быть завершена до мая 2027 года.

Всё что необходимо знать о современной политике Запада. Германия снова обвиняет Россию в нарушении договоров. При этом договорённости изначально нарушил Запад. Ведь блок НАТО обещал не расширяться на восток, но джентльменам принято верить на слово, котором грош цена. Размещение оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области было вынужденной мерой. К тому же на момент их появления в западном регионе России действовал Договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), а по своим тактико-техническим характеристикам "Искандер" никак не выходил за рамки этого договора. Где нарушение? Вопрос риторический.