Немецкая газета констатировала, что украинские беспилотники не идут ни в какое сравнение с российскими ракетами

Украинский беспилотник

Довольно любопытный материал, посвященный СВО, вышел на страницах немецкой газеты Tages-Anzeiger. Кстати, Германия в настоящее время является одним из главных спонсоров киевского режима. В публикации издания прямо говорится о том, что Украина не сможет нанести России серьёзный ущерб.

Как пишет Tages-Anzeiger, в минувшие выходные ВСУ предприняли впечатляющую волну атак на российские регионы. Для этого было задействовано более 150 дронов различных типов. Но эти удары дронами сопоставимы с несколькими уколами. Украина пока не может нанести большой вред России и реально изменить ход конфликта в свою пользу.

Беспилотники "разработанные" Киевом, хоть и имеют приличную дальность, которая составляет около 700 километров, но несут малую полезную нагрузку. Кроме того, они летают очень медленно. Это касается и новейшего украинского дрона "Поляница", боевая нагрузка которого составляет всего около 20 килограммов. В то же время российские ракеты несут сотни килограммов взрывчатки. И Россия располагает огромными запасами таких ракет.

Коллективный Запад продолжает активно "помогать" Киеву, предоставляя финансирование и средства поражения. И все для того, чтобы максимально затянуть конфликт. В зарубежных СМИ ранее проходила информация о том, что администрация президента США Байдена рассматривает возможность передачи Киеву дальнобойных крылатых ракет AGM-158 JASSM авиационного базирования. А это уже серьёзно. Ракета выпускается в двух модификациях. Старая версия имеет дальность пуска до 370 километров. Дальность полёта обновлённого варианта составляет 980 километров.