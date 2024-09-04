Власти страны решили вернуть танки на вооружение своей армии

Основной боевой танк Leopard 2A7. Фото: KNDS

Нидерланды когда-то отказались от бронетанковых подразделений в составе своей армии. Теперь такое подразделение решено возродить. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на голландские СМИ. В свою очередь, последние ссылаются на некий оборонный документ, опубликованный правительством Нидерландов 3 сентября 2024 года.

Как пишет Reuters, голландская армия впервые более чем за десятилетний период получит собственное бронетанковое подразделение. Создание этого подразделения, которое поможет Нидерландам выполнить задачу НАТО по расходованию не менее 2% ВВП на оборону, обойдется в сумму от 260 до 315 миллионов евро. Данная сумма покроет расходы на закупку новых танков. Вероятно, это будут Leopard 2, производства немецкого концерна Krauss-Maffei Wegmann. Отмечено, такие танки находились на вооружении голландской армии на протяжении 40 лет. В данном случае у Reuters небольшая неточность. Производителем танков является немецко-французский холдинг KNDS в составе немецкого концерна и французской фирмы Nexter Defense Systems.

Если исходить из сумм, выделяемых на создание голландского танкового подразделения, то, вероятно, речь идёт о формировании танкового батальона. Необходимо отметить, что несмотря на отсутствие танков, армия Нидерландов уже имеет обученных танкистов. Всё дело в том, что ещё в 2015 году был создан немецко-голландский танковый батальон численностью 350 человек, из которых 120 военнослужащих являются представителями Нидерландов.