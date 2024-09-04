Вооружённые силы России продолжают наносить результативные ракетные удары по скоплениям живой силы ВСУ

В ходе Специальной военной операции Вооружённые силы России продолжают наносить сокрушительные удары по живой силе, технике и объектам ВСУ. Раннее в ходе ракетного удара по военному училищу в Полтаве было ликвидировано значительное количество военнослужащих ВСУ. Данные о потерях сильно разняться. Однако доподлинно известно, что Киев сильно занижает собственные потери. И это были самые большие разовые потери, понесённые ВСУ с начала СВО.

Ударом по Полтаве всё не закончилось. Очередной эффективный ракетный удар по скоплению личного состава ВСУ был нанесён в районе населённого пункта Бездрик в Сумской области. Об этом сообщил телеграм-канал "Изнанка".

Как говорится в сообщении, в районе данного населённого пункта российскими разведчиками было обнаружено крупное скопление живой силы и техники ВСУ. А далее следует краткий обзор от источника:

Честно говоря, после работы по г. Полтава думали, что собираться в кучу они больше не будут. Представьте наше удивление, когда мы увидели такое? Вариантов не было, нужные люди уже получили координаты. Ракета зашла прям в центр сборища.

В результате ракетного удара были уничтожены семь единиц грузового автотранспорта, четыре боевых бронированных машины (ББМ), около девяти единиц легкового автотранспорта, а также ликвидировано около семидесяти военнослужащих ВСУ. Фактически, если сложить все цифры, российские военные всего одной ракетой демилитаризовали механизированную роту ВСУ.

Судя по опубликованным кадрам удар наносился баллистической ракетой оперативно-тактического комплекса "Искандер".