Бухарест "расщедрился" под давлением Вашингтона.

Фото: ВВС Румынии

Страны коллективного Запада продолжают оказывать Украине всевозможную военную помощь. В свою очередь, киевские деятели во главе с Зеленским продолжают эту помощь требовать. Прежде всего их интересуют дальнобойные средства ПВО, поскольку ВСУ несут большие потери под ударами авиации ВКС России.

В ходе последнего саммита НАТО, проходившего в июле этого года, было заявлено, что Киев всё же получит некоторое количество таких систем. Одной из стран, согласившихся предоставить Patriot из наличия собственных вооружённых сил стала Румыния.

Теперь же стало известно, что правительство Румынии одобрило передачу Украине комплекса Patriot. Об этом сообщил профильный ресурс Defense Romania.

Как говорится в материале издания, законопроект был принят румынским правительством 2 сентября. Пресс-секретарь органа исполнительной власти Михай Константин заявил, что после принятия документ будет в экстренном порядке направлен в парламент Румынии для получения одобрения законодателей. После одобрения парламентом правительство страны может издать постановление, которое введёт в действие акт дарения Украине системы Patriot.

В документе также говорится, что Румыния направит властям США запрос на замену переданных Украине систем ПВО Patriot и, как ожидается, заплатит около 60 миллионов долларов налогов и сборов.

Ранее Румыния подписала с США соглашение на сумму 4 миллиарда долларов на закупку четырёх систем противовоздушной обороны Patriot. Это крупнейший оружейный контракт в истории страны. Первая батарея была поставлена в 2020 году. В настоящее время Румыния получила все четыре заказанные системы ПВО. На боевом дежурстве находятся две из них, а две других находятся в стадии ввода в эксплуатацию. Румыния намеревается приобрести ещё три таких батареи, однако детали их поставок ещё предстоит обсудить с американской стороной.

По итогам 75-го саммита НАТО в Вашингтоне Украина получит пять дальнобойных систем ПВО. Четыре батареи Patriot и одна батарея Samp/T будут поставлены США, Румынией, Германией, Нидерландами и Италией соответственно.

Похоже, дела у Киева идут совсем не так, как там планировали. Об этом свидетельствуют данные о том, что принятый румынским правительством законопроект "в экстренном" порядке отправлен в местный парламент. Соответственно, можно сделать вывод о том, что один из "Пэтриотов" совсем недавно был уничтожен Вооружёнными силами РФ.

P.S. Согласно последним данным румынские парламентарии одобрили поправки в законодательство, которые позволят передать "Пэтриот" Украине. На долго его хватит? Вопрос риторический.