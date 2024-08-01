Ракеты предназначены для систем С-400

Пуск ракеты комплексом С-400. Иллюстративное изображение / скриншот видео 1tv.ru

Индия традиционно является покупателем российского вооружения. И эта страна в скором времени получит от России самые дальнобойные в мире ракеты-перехватчики, способные поражать цели на удалении около 380 километров. Ракеты предназначены для систем ПВО С-400 "Триумф", приобретённых ранее. Об этом со ссылкой на индийскую прессу сообщает профильный ресурс Defense Post.

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В 2019 году Индия заказала в общей сложности 120 зенитных ракет 40Н6. Потребность в зенитных ракетах большой дальности возникла после того, как ВВС Индии потеряли истребитель в результате ответного налёта пакистанских самолётов. В данном случае речь идёт об авиационном ударе истребителей Mirage 2000 по Балакоту в Кашмире. В ответ Пакистан поднял в воздух свои F-16.

Как предполагает индийская пресса, недавний визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву поспособствовал ускорению поставок ракет 40Н6, а так же ещё двух оставшихся систем ПВО С-400. Вероятно, задержка с поставками ракет была вызвана множеством факторов, среди которых пандемия и события на Украине.

Зенитная управляемая ракета 40H6 разработки КБ "Факел" может перехватывать воздушные цели на удалении до 380 километров. Максимальная высота перехвата составляет 30 километров (по другим данным – 35 километров). Первая партия таких ракет поступила на вооружение российской армии в 2018 году. Как предполагает Defense Post, к 2027 году ожидаемые объёмы производства таких изделий превысят 1000 экземпляров.

В 2018 году Индия закупила пять комплексов С-400 на сумму 5,5 миллиарда долларов. Оставшиеся комплексы, как ожидается, будут переданы Индии в 2026 году.