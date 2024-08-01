За год литовские военные намерены подготовить около тысячи операторов.

Фото: © Photo : Lietuvos kariuomenės mokykla

Международная обстановка по-прежнему остаётся весьма и весьма напряжённой. И причина кроется в том, что странам коллективного Запада так и не удалось достичь своих стратегических целей. Поэтому западные государства и продолжают заявлять о том, что Россия якобы в скором времени намеревается "напасть" на одну из стран НАТО, а то на несколько сразу. Особенно в такой риторике преуспели политики Прибалтики, запугивающие население своих государств о якобы имеющейся угрозе со стороны России.

реклама

Стало известно, что Литва начинает обучать гражданских управлению дронами. Об этом сообщило командование армии Литвы в социальных сетях.

"На курсы могут регистрироваться все желающие. Они будут проходить в военной академии. Занятия начнутся 1 сентября", – говорится в сообщении ведомства.

Курс состоит из трёх этапов: базового, обучения устойчивости к гибридным угрозам и практического модуля. Но, что самое главное, этот курс предусмотрен на тот случай, когда Россия якобы соберётся "вторгнуться" в Литву.

В настоящее время в Литве имеется 4,2 тысячи человек, имеющие право на управление беспилотниками. В течение года литовские военные намереваются подготовить ещё около тысячи операторов дронов.

P.S. Неизвестно, что ещё придумает военно-политическое руководство маленькой прибалтийской республики. Сначала было усиление танкоопасных направлений и планы эвакуации Вильнюса. Теперь операторы дронов из числа гражданских. Что дальше?