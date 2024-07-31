Даже если это так, то какое Западу до этого дело?

Комплексы Bulsae-4 на военном параде в Пхеньяне. Фото: ЦТАК

Различные западные политики, эксперты и аналитики давно и неоднократно делали заявления о том, что Северная Корея (КНДР) якобы поставляет России боеприпасы и вооружение. Правда, свои заявления они традиционно ничем не могли подкрепить. При этом укрепление военно-технического сотрудничества между двумя государствами вызывает на Западе настоящий зубовный скрежет.

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Довольно любопытный материал вышел на страницах американского журнала Forbes. Его автором является небезызвестный Дэвид Экс, военный обозреватель издания и человек который ни разу не был замечен в каких-либо симпатиях к России.

В своей публикации Экс пишет о том, что в середине июня президент России Владимир Путин побывал в столице КНДР – Пхеньяне, где подписал с северокорейским лидером Ким Чен Ыном оборонное соглашение. И шесть недель спустя, предположительно, северокорейская ракетная установка была замечена в непосредственной близости от границы с Украиной. Американский аналитик заявляет, что укрепление военно-технического сотрудничества между двумя государствами начинает оказывать влияние на ход боевых действий.

Как говорится в материале Forbes, 30 июля украинский беспилотник зафиксировал что-то странное неподалёку от Волчанска. При более внимательном рассмотрении неизвестная техника оказалась противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) Bulsae-4. Заявлено, что комплекс выпустил шесть ракет и покинул позицию.

Bulsae-4 – это уникальная северокорейская конструкция. На укороченной базе БТР-80 (шесть колёс вместо восьми) смонтирована массивная башня, в которой размещены восемь управляемых противотанковых ракет. Дальность пуска таких ракет составляет несколько километров.

Обозреватель Forbes даёт понять, что хоть подробности договора о военном сотрудничестве между Россией и КНДР остаются неизвестными, но на Западе не исключают поставок значительного количества северокорейской военной техники. При этом он прямо заявляет, что если ранее Южная Корея оказывала помощь Украине, передавая боеприпасы через США, то теперь она может делать это в открытую.

Если слова Дэвида Экса являются правдой, и на вооружении российских военных стали появляться северокорейские ракетные комплексы, то это только свидетельствует о том, что военно-техническое сотрудничество между Россией и КНДР выходит на качественно новый уровень. И это хорошо.

P.S. Согласно заявлениям экспертов, дальность пуска противотанковых управляемых ракет комплекса Bulsae-4 может достигать 25 километров. При этом ракеты атакуют цель в верхнюю полусферу. То есть перед попаданием ракета делает "горку".