ВС РФ продолжают получать современную артиллерию

Самоходная артиллерийская установка 2С43 "Мальва". Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Пресс-служба государственной корпорации "Ростех" сообщила о том, что в войска отправлена очередная партия новейших самоходных артиллерийских установок 2С43 "Мальва".

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152-мм гаубица, размещённая на грузовом шасси БАЗ с колёсной формулой 8×8, предназначена для поражения оборонительных сооружений, командных пунктов, огневых позиций артиллерийских и ракетных батарей, позиций средств ПВО, бронетехники и живой силы противника. Отличительной особенностью "Мальвы" является способность вести огонь в режиме огневого налёта – это когда несколько последовательно выпущенных снарядов, летящих по разным траекториям, одновременно достигают цели. Ещё одним из важных преимуществ артиллерийской установки является её улучшенная манёвренность. Гаубица является авиатранспортабельной и может перевозится военно-транспортными самолётами Ил-76.

2С43 отличается быстротой развертывания и свертывания на позиции. Это очень важно при осуществлении контрбатарейной борьбы.

Самоходная артиллерийская установка оборудована бронированной кабиной экипажа, выполненной из высокопрочных марок стали. Бронирование обеспечивает защиту расчёта о пуль и осколков.