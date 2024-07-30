Довольно неординарное видение ситуации со стороны Стубба.

Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: Kira Hofmann

На Западе многие лидеры в последнее время намекают на необходимость начала переговоров между Россией и Украиной. Отметился в данном вопросе и президент Финляндии Александр Стубб, который считается одним из наиболее ярых сторонников Киева. Правда, сделал он это довольно специфично.

реклама

В интервью французской газете Le Monde финский политик заявил о том, что подходит время для начала мирных переговоров между сторонами в связи с тем, что Украина находится в "более сильном положении" по сравнению с тем, что было ранее.

"Украина и Зеленский находятся в гораздо более сильном положении, чем два месяца назад. Они обеспечены необходимым оборудованием и бюджетами для поддержания своих позиций. Мы уже не находимся в той ситуации, в которой мы были весной, когда блокировали американскую помощь, и были трудности Европы с доставкой техники в Киев, – сказал Стубб.

Так же президент Финляндии заявил, что никакого прорыва российской армии на фронте якобы нет. Да и вообще у "героических" украинских войск тоже якобы всё хорошо.

Заявление из какой-то параллельной реальности. И это при том, что даже многие западные СМИ, которые довольно предвзято относятся к России и ранее однобоко освещали события, просто пестрят сообщениями о бедственном положении подразделений ВСУ, а российская армия продолжает освобождать один населённый пункт за другим. И это при том, что даже Зеленский и Кулеба, которые ранее сами себе запрещали переговоры с Россией, вдруг заговорили о мире. Правда, пока ещё на своих условиях. Но позиция Москвы известна и обсуждению не подлежит.