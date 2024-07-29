Как заявлено, что "оказать давление" на Штаты

Пуск северокорейской баллистической ракеты. Иллюстративное фото. Источник: KCNA

В последнее время напряжённость между двумя Кореями постоянно нарастает. Разумеется, не без прямого участия США. Штаты со своим союзниками выстраивают в регионе нечто подобное на блок НАТО, но только с конкретными геополитическими привязками.

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Сеул, Токио и Вашингтон достигнут соглашения о "стандартизации" отслеживания пусков ракет, выпущенных с территории КНДР. Соответствующее заявление сделал министр обороны Южной Кореи Шон Вонсик в ходе своего визита в Токио. Он посетил японскую столицу для того, чтобы подписать соглашение с США и Японией и закрепить успехи в сотрудничестве в сфере безопасности. Это сотрудничество так же предусматривает совместную военную подготовку. Соответствующую информацию опубликовало Bloomberg.

Как заявил южнокорейский министр, Северная Корея (КНДР) завершила подготовку к проведению ядерного испытания. Осталось только дождаться соответствующего решения. И официальный Сеул не исключает, что испытание может состояться либо перед президентскими выборами в США, либо сразу после них. Для того чтобы "усилить давление" на Америку.

Bloomberg сообщает, что в последний раз КНДР проводила свои ядерные испытания в 2017 году. Мощность испытанного боеприпаса составила от 120 до 250 килотонн. Согласно данным доклада Корейского института оборонного анализа, в настоящее время в распоряжении КНДР может находиться 80-90 ядерных боеголовок. И в долгосрочной перспективе это количество может быть увеличено 100-300 экземпляров.

Агентство сообщает, что КНДР "может осмелиться" провести ядерное испытания из-за своего тесного военного сотрудничества с РФ. Ранее Владимир Путин дал понять, что Россия готова использовать своё право вето в Совбезе ООН, чтобы заблокировать любые санкции в отношении КНДР за испытания ядерного оружия вопреки запретительным резолюциям международной организации.

Как пишет Bloomberg, риски для мира очень высоки. Полномасштабный конфликт на Корейском полуострове может привести к гибели миллионов людей. Финансовый ущерб может достичь четырёх триллионов долларов только в первый год, что составляет 3,9% мирового ВВП.

По мнению министра обороны Южной Кореи, Россия оказывает КНДР поддержку не только в ракетной отрасли, но и сфере обычных вооружений. Поэтому Сеулу придётся пристально "следить" за тем, как эти технологии передаются Северной Корее и к каким изменениям в её вооружениям приводят.