Афины пока решили приобрести в два раза меньше самолётов, чем одобрили в Вашингтоне.

Фото: ВВС США

В ходе недавно завершившегося авиасалона в британском Фарнборо Греция официально подтвердила, что намеревается приобрести американские истребители пятого поколения F-35. Таким образом, эта страна станет девятнадцатым по счёту обладателем самолётов данного типа. Об этом сообщает профильный ресурс Defence24.

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Как говорится в материале издания, Афины получили официальное согласие Госдепа США на приобретение в общей сложности до 40 истребителей F-35A c сопутствующими пакетами на сумму до 8,6 миллиарда долларов. Однако на данный момент греческая сторона выразила согласие купить только 20 самолётов за 3,76 миллиарда долларов. Согласно планам, поставки будут осуществлены в 2028-2033 годах.

По данным Defence24, новые самолёты будут действовать с авиационной базы Андравида на западном побережье полуострова Пелопоннес. Ранее там базировались F-4 Phantom II – старейшие истребители греческих ВВС. Старые "Фантомы" были размещены на этом аэродроме из-за своей малой боевой ценности [в противостоянии с турецкими ВВС, прим.]. Однако размещение новых истребителей на удалённой базе преследует несколько иную цель. Зарубежные эксперты предполагают, что взлетая с этого аэродрома новейшие F-35 станут "трудно обнаруживаемыми" ещё за пределами зоны действия турецких радаров.

В настоящее время Греция проводит модернизацию своего парка боевых самолётов. Устаревшие F-4 и F-16 ранних версий выводятся из эксплуатации. Им на замену придут F-35. На замену французским Mirage 2000 приходят французские же многоцелевые Rafale. Последних пока закуплено только 24 единицы, но власти Греции заявили о своём намерении расширить парк этих машин.

Аналитики Defence24 предполагают, что благодаря таким изменениям ВВС Греции в ближайшие годы смогут добиться "качественного превосходства" над военно-воздушными силами Турции. Анкара смогла добиться разрешения только на приобретение 42 дополнительных F-16 в последней модификации Block 70/72 и модернизировать часть своего парка F-16C/D под пакет V, т.е. тоже под аналогичную версию. Турция так же пытается закупить истребители Eurofighter Typhoon. Однако до сих пор непонятно, согласятся ли государства европейского консорциума (особенно Германия) на такую сделку. Такая позиция стран Европы напрямую связана с внешней политикой Турции в последние годы. Несмотря на это, Анкара реализует собственную программу истребителя пятого поколения KAAN и ведёт разработку боевых беспилотников, эффекты от этих программ пока далеки и непонятно, когда будут достигнуты.