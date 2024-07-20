Фирма Boeing не выпускает необходимого количества головок самонаведения для таких ракет.

Фото: Lockheed Martin

В последнее время американскому аэрокосмическому гиганту – корпорации Boeing, что сильно не везёт. Во-первых, вечные технические проблемы с пассажирскими лайнерами, которые уже регулярно становятся достоянием мировой общественности. Во-вторых, космический аппарат Starliner, который должен был составить на рынке конкуренцию капсуле Crew Dragon от SpaceX, полетел со своим экипажем на МКС и застрял на станции. Тоже из-за технических проблем. В-третьих, будущее программы американского истребителя 6-го поколения (NGAD) находится под большим вопросом. Фирма Boeing имела на эту программу определённые виды. А тут ещё и уже освоенными продуктами образовались проблемы. Об этом сообщает Reuters.

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По данным агентства, ссылающегося на осведомлённые источники, реализация планов США по наращиванию производства зенитных ракет для систем Patriot на предприятиях Японии задерживается из-за фирмы Boeing. Не хватает критически важных компонентов производства этой компании.

Компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в настоящее время уже выпускает около 30 ракет PAC-3 в год. Производство ведётся по лицензии, выданной корпорацией Lockheed Martin. Японская фирма может увеличить объем выпускаемой продукции в два раза, то есть до 60 ракет в год. Об этом Reuters сообщили два источника в отрасли и два источника в правительстве Японии.

Соединённые Штаты планируют как можно скорее нарастить суммарное производство зенитных ракет для Patriot (по всему миру) c 500 до 750 экземпляров в год. Но никакое расширение производства в той же Японии не возможно без своевременных поставок головок самонаведения для этих ракет. По данным одного из источников, может пройти несколько лет, прежде чем Mitsubishi Heavy Industrie сможет увеличить объемы выпуска продукции.

Как сообщает Reuters, сбой в производстве на территории Японии демонстрирует трудности, с которыми сталкивается Вашингтон при включении промышленной помощи от своих глобальных союзников в свои сложные цепочки поставок.

Ещё в прошлом году корпорация Boeing начала расширять предприятие по выпуску головок самонаведения на территории США, чтоб увеличить производство хотя бы на 30%. Но дополнительные линии будут запущены только в 2027 году. Все вопросы фирма Boeing переадресовала к главному производителю ракет-перехватчиков PAC-3 – компании Lockheed Martin.

В последней заявили, что намерены увеличить выпуск ракет-перехватчиков для систем Patriot c 500 до 650 экземпляров ежегодно к 2027 году. Стоимость каждой такой ракеты составляет около 4 миллионов долларов.

Даже при наличии достаточного количества головок самонаведения для ракет увеличение производства PAC-3 в Японии свыше 60 единиц в год потребует от MHI наращивания мощностей.

В 2022 году правительство Японии в своём плане по удвоению военных расходов заявило, что предложит финансовую помощь оборонным компаниям, желающим расширить производство. Однако субсидии распространяются только на продукцию, предназначенное для Сил самообороны страны, а не на экспорт. Соответственно, Соединённым Штатам или японской MHI придётся выложить несколько десятков миллионов долларов (или даже больше) на расширение производства в Японии.

"Индо-Тихоокеанский регион находится в центре внимания США и наших союзников, а стратегически размещенные в регионе возможности имеют решающее значение для поддержки сдерживания и поддержания готовности", — сообщила компания Lockheed Martin в электронном письме, переадресовав вопросы о производстве PAC-3 правительствам Японии и США, а также MHI.

В Министерстве обороны Японии и в компании MHI от комментариев отказались. Представитель американского военного ведомства заявил, что контракт стоимостью 4,5 миллиарда долларов, подписанный с Армией США в июне, ознаменовал начало наращивания производства как ракет, так и головок самонаведения.

Министры иностранных дел и обороны Японии и США встретятся в Токио в июле для переговоров, которые, как ожидается, будут включать углубление промышленного сотрудничества в сфере обороны. Проект по производству ракет для систем Patriot рассматривается как ключевая часть этих усилий.