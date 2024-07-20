Командующий войсками НАТО заявил, что ставки в будущей поддержке Украины со стороны Запада очень высоки

Генерал Кристофер Каволи. Фото: AP Photo/ Virginia Mayo

Американский четырёхзвёздный генерал Кристофер Каволи, глава Европейского командования США и Верховный главнокомандующий войск НАТО в Европе высказался по поводу военной стратегии Украины. Свою точку зрения этот главный генерал НАТО изложил на Форуме по безопасности в Аспене. Об это сообщает Politico.

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По версии натовского военачальника, Украина на протяжении нескольких месяцев были сосредоточена на удержании того, что у неё есть на востоке, а так же на удержании выхода к Чёрному морю и наращивании силы.

"Я думаю, что у них отличная стратегия. Вопрос только в ее реализации. Ключевая часть – это формирование сил", – заявил Каволи в своей речи в четверг на конференции по безопасности и внешней политике США.

По мнению генерала, чтобы победить, страна должна быть способна генерировать силу, определяя, как лучше использовать людей, подготовку и оружие. Как сказал, Каволи, у Украины есть все эти элементы.

"У вас [у Украины] должно быть оружие; у вас должны быть люди, вы должны их полностью обучить. Оборудование во многом зависит от нас, и я думаю, что это идет хорошо", – сказал генерал.

Под последним командующий войсками НАТО в Европе подразумевал военную помощь на сумму 61 миллиард долларов, выделенную Вашингтоном.

Генерал отметил, что у Украины имеются проблемы с тем, как она использует собственную рабочую силу. Есть люди, которые должны работать на заводах и трудиться в полях, а есть те, которые должны принимать участие в боевых действиях. И, по мнению Каволи, задача украинского правительства состоит в том, чтобы выявить этот баланс.

Командующий войсками НАТО заявил, что ставки в будущей поддержке Украины со стороны Запада очень высоки. Такое заявление он сделал на фоне опасений, что на президентских выборах США победит Дональд Трамп и прекратит оказание поддержки. Так же Германия, крупнейший европейский спонсор Украины, уже заявила о грядущем сокращении военной помощи в два раза из-за бюджетных проблем.

"Результаты на местах в Украине имеют жизненно важное значение для будущей европейской и глобальной безопасности. Поддержка Украины имеет жизненно важное значение для нашей безопасности", – сказал он.

По версии генерала, что бы не происходило на местах, угроза со стороны России для НАТО никуда не исчезнет.