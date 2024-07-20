Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Испытания британского танка Challenger 3 продолжаются с акцентом на безопасности экипажа
Совместное немецко-британское предприятие продолжает доводить до ума новый танк для армии Великобритании.

Основной боевой танк Challenger 3. Фото: Министерство обороны Великобритании

Компания Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) 16 июля объявила о том, что испытания новейшего основного боевого танка для армии Великобритании продолжаются хорошими темпами. И в этих испытаниях особый акцент делается на безопасности экипажа боевой машины. В испытаниях задействован второй предсерийный экземпляр, построенный на заводе в Телфорде, Великобритания. Об этом сообщает профильный ресурс Army Recognition.

реклама

Главным направлением нынешнего этапа испытаний являются системы обзора танка. Система Rheinmetall AG Trailblazer – усовершенствованная технология улучшения обзора, проходит строгие оценки, чтобы гарантировать её соответствие строгим стандартам безопасности и производительности, предъявляемым к новейшему танку.

Целью продолжающихся испытаний является то, чтобы Challenger 3, оснащенный по последнему слову техники, мог обеспечить превосходную защиту и оперативную эффективность для своего экипажа. Результаты этих тестирований будут иметь решающее значение для завершения проекта и подготовки танков данного типа к развёртыванию в строевых подразделениях.

Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) – совместное предприятие, созданное немецким оборонным концерном и британской корпорацией BAE Systems. В настоящее время совместная фирма сосредоточила все усилия на производстве и совершенствовании основного боевого танка Challenger 3. Результатом совместного проекта должно стать существенное повышение мощи бронетанковых войск армии Великобритании путём принятия на вооружение перспективного танка "следующего поколения".

Задачей фирмы RBSL является улучшение огневой мощи, мобильности и общей эксплуатационной эффективности танка. Проект включает модернизацию двигателя, трансмиссии и подвески, а также установку более мощного и точного орудия.

Проект касается не только немедленных улучшений, но и обеспечения актуальности Challenger 3 на долгосрочную перспективу. Фирма старается продлить срок службы танка посредством постоянных интеграций последних достижений в области оборонных технологий.

Министерство обороны Великобритании и совместное предприятие RBSL в мае 2021 года подписали контракт на модернизацию 148 строевых танков Challenger 2 до следующей версии. Стоимость контракта составила 800 миллионов фунтов стерлингов. Проект включает комплексную модернизацию, в том числе замену 120-мм нарезной пушки на гладкоствольную аналогичного калибра, установку новой башни, улучшенной броневой защиты и современных систем обзора. Все эти меры призваны повысить живучесть танка на современном поле боя.

Танк Challenger 3 должен быть принят на вооружение в 2027 году. Полная оперативная готовность всех танков этого типа в подразделениях британской армии должна быть достигнута к 2030 году. 

Отмечено, что новый танк, оснащённый передовыми системами, предназначен для ведения сетецентрической войны.

Всё же британцы и эксперты Army Recognition немного погорячились, когда причислили Challenger 3 к танкам следующего поколения, то есть к четвёртому. Танки четвёртого поколения имеют необитаемые башни и таких типов в мире немного. Несмотря на замену башни, она по-прежнему осталась обитаемой. И численность экипажа осталась неизменной, всё те же четыре человека, включая заряжающего. То есть танк даже не имеет автомата заряжания. Тогда о каком "следующем поколении" говорят британцы, остаётся непонятным.

Что касается проходящих испытаний Challenger 3 с акцентом на безопасность экипажа, то есть над чем задуматься. Неужели танк небезопасен для своего экипажа? Или после десятилетий деградации британской армии в Великобритании просто больше не нашли технически грамотных, подготовленных танкистов? Вопрос интересный.

#новости #армия #оружие #танки #военные новости #challenger 3 #бронтехника
+
Написать комментарий (0)
Украина заявила, что Польша поможет ускорить поставки F-16
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Казанском авиазаводе на полную мощность вышли 9 новейших фрезерных станков
5
Reuters: украинские инженеры разработали систему на основе ИИ, объединяющую сотни дронов в рой
2
Илон Маск поставил перед сотрудниками Tesla задачу к концу года решить проблемы с массовым выпуском ячеек типа 4680
+
В Подмосковье построят предприятие по производству запчастей для нужд машиностроения
1
Создан самый легкий и самый маленький в мире летательный аппарат, работающий на солнечной энергии
1
Microsoft меняет способ обновления Windows
2
Двойные стандарты и те самые «правила»: Европа стремительно наращивает импорт российских металлов
2
В Сети появились фотографии секретного проекта "СуперАбрамс" со 140-мм орудием и массой 70 тонн
2
В Млечном Пути обнаружен "зародыш" сверхмассивной черной дыры — он в 8200 раз тяжелее Солнца
+
Минфин выступает против запрета на рекламу оборудования для майнинга криптовалют
+
Сколько в РФ получают программисты, и есть ли смысл идти в университет на айтишника в 2024 году
2
Microsoft исследует новые возможности заставить пользователей отказаться от Chrome в пользу Edge
6
Intel Arc A580 заняла 1-е место в топе видеокарт с наилучшим соотношением цены и производительности
6
Украинское сопротивление: Ночью российские войска поразили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге
+
В сеть утекли изображения смартфонов Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL
+
Все телефоны и планшеты Samsung, выпущенные за последние 2-3 года, получат обновление One UI 6.1.1
+
Страны НАТО изучают целесообразность перехода на калибр 6,8 х 51 мм вслед за армией США
3
AMD Ryzen AI 9 HX 370 преодолел отметку 2000 баллов в одноядерном тесте Cinebench R23
+
Силы самообороны Японии в 2025 году получат противокорабельную ракету с дальностью до 1200 км
2
Израильские технологии помогли ФБР взломать телефон стрелка Трампа за 40 минут
3

Популярные статьи

Как я добился того, что мой игровой ПК работает тихо и не перегревается в 30-ти градусную жару
61
Мой субъективный топ лучших ролей Самуэля Л. Джексона
1
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
107
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
64
Почему Linux не для игр на примере игры Severed Steel
39
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
91
Три причины, почему старый или слабый компьютер - не повод расстраиваться - мое мнение
38
Ларри 7 (Leisure Suit Larry: Love for Sail!) - когда-то умели делать квесты 18+
4
Высокая эффективность китайских средств РЭБ в Южно-Китайском море привела в замешательство ВС США
2
Конгрессмены выразили опасение, что Россия делится с Китаем «уроками» борьбы с американским оружием
3

Сейчас обсуждают

SlyBiBi
00:05
Очередной, ни чем не выделяющийся аквариум.
Gigabyte представила корпус C500 PANORAMIC STEALTH
jsth
23:42
"вхождение в состав России ." Этот нарратив вбрасывают с той стороны, чтобы Россия получила массу проблем. Финансовых - содержать нелояльное население, гуманитарных - начнут требовать компенсаций, ос...
Зеленский заявил, что в мире нет человека, который заставил бы Украину заключить мир ценой сдачи территорий
Giant_calmar
23:42
В тексте опечатка 4080 12 гигов, вместо 4070
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Легенда
23:41
ммм...чё там амудекал сделал? скакоч? скаучок? (второе фото , для тех кто решит купить это дерьмо, кличут амуде) потом не ной что : Легенда с https://overclockers.ru не предупреждал
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Giant_calmar
23:41
Тот самый сериал, где ждёшь выход новой серии всем селом
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Clamwult
23:38
Вот это вот не бот, а просто шиз, на его бред не нужно обращать внимания и количество комментов резко сократится
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
Вячеслав Безруков
23:36
Так рекомендуется покупать не ниже 7600 за 30к? Да нахрен тя с такими предложениями, я лучше rx 590 поставлю под водянку чем хрен знает что брать.
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
АЕV
23:35
Они учатся у наших постановщиков судя по всему))).
Постановочные съемки около больницы "Охматдет" - Киев манипулирует общественным мнением
Alexey B
23:25
Конторы использующие ПК были разными и переход на Win7 x64 похоронил поколение П4 на тогдашней моей работе.
Три причины, почему старый или слабый компьютер - не повод расстраиваться - мое мнение
Nahoni
23:23
Красивое !!
G.SKILL представила для платформы AMD AM5 премиальные комплекты DDR5-8000 Trident Z5 Royal Neo
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем