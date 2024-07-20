Совместное немецко-британское предприятие продолжает доводить до ума новый танк для армии Великобритании.

Основной боевой танк Challenger 3. Фото: Министерство обороны Великобритании

Компания Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) 16 июля объявила о том, что испытания новейшего основного боевого танка для армии Великобритании продолжаются хорошими темпами. И в этих испытаниях особый акцент делается на безопасности экипажа боевой машины. В испытаниях задействован второй предсерийный экземпляр, построенный на заводе в Телфорде, Великобритания. Об этом сообщает профильный ресурс Army Recognition.

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Главным направлением нынешнего этапа испытаний являются системы обзора танка. Система Rheinmetall AG Trailblazer – усовершенствованная технология улучшения обзора, проходит строгие оценки, чтобы гарантировать её соответствие строгим стандартам безопасности и производительности, предъявляемым к новейшему танку.

Целью продолжающихся испытаний является то, чтобы Challenger 3, оснащенный по последнему слову техники, мог обеспечить превосходную защиту и оперативную эффективность для своего экипажа. Результаты этих тестирований будут иметь решающее значение для завершения проекта и подготовки танков данного типа к развёртыванию в строевых подразделениях.

Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) – совместное предприятие, созданное немецким оборонным концерном и британской корпорацией BAE Systems. В настоящее время совместная фирма сосредоточила все усилия на производстве и совершенствовании основного боевого танка Challenger 3. Результатом совместного проекта должно стать существенное повышение мощи бронетанковых войск армии Великобритании путём принятия на вооружение перспективного танка "следующего поколения".

Задачей фирмы RBSL является улучшение огневой мощи, мобильности и общей эксплуатационной эффективности танка. Проект включает модернизацию двигателя, трансмиссии и подвески, а также установку более мощного и точного орудия.

Проект касается не только немедленных улучшений, но и обеспечения актуальности Challenger 3 на долгосрочную перспективу. Фирма старается продлить срок службы танка посредством постоянных интеграций последних достижений в области оборонных технологий.

Министерство обороны Великобритании и совместное предприятие RBSL в мае 2021 года подписали контракт на модернизацию 148 строевых танков Challenger 2 до следующей версии. Стоимость контракта составила 800 миллионов фунтов стерлингов. Проект включает комплексную модернизацию, в том числе замену 120-мм нарезной пушки на гладкоствольную аналогичного калибра, установку новой башни, улучшенной броневой защиты и современных систем обзора. Все эти меры призваны повысить живучесть танка на современном поле боя.

Танк Challenger 3 должен быть принят на вооружение в 2027 году. Полная оперативная готовность всех танков этого типа в подразделениях британской армии должна быть достигнута к 2030 году.

Отмечено, что новый танк, оснащённый передовыми системами, предназначен для ведения сетецентрической войны.

Всё же британцы и эксперты Army Recognition немного погорячились, когда причислили Challenger 3 к танкам следующего поколения, то есть к четвёртому. Танки четвёртого поколения имеют необитаемые башни и таких типов в мире немного. Несмотря на замену башни, она по-прежнему осталась обитаемой. И численность экипажа осталась неизменной, всё те же четыре человека, включая заряжающего. То есть танк даже не имеет автомата заряжания. Тогда о каком "следующем поколении" говорят британцы, остаётся непонятным.

Что касается проходящих испытаний Challenger 3 с акцентом на безопасность экипажа, то есть над чем задуматься. Неужели танк небезопасен для своего экипажа? Или после десятилетий деградации британской армии в Великобритании просто больше не нашли технически грамотных, подготовленных танкистов? Вопрос интересный.