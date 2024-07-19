Создание "суперэскадрильи" направлено не только на повышение эффективности обучения личного состава, но и подготовку ВВС США к различным оперативным сценариям.

F-16 Viper. Фото: USAF / Destani K. Matheny

Командование 7-й воздушной армии США заявило о стратегическом повышении своей боеготовности в Южной Корее за счёт временного размещения на авиационной базе Осан в 60 километрах к югу от Сеула дополнительного количества истребителей F-16 Viper. Период действия такой инициативы составляет один год, в течение которого на базе будет размещена так называемая "суперэскадрилья", насчитывающая 31 истребитель. Соответствующую информацию опубликовал профильный ресурс Army Recognition.

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Как сообщается, решение американского командования предусматривает переброску дополнительных девяти истребителей F-16 из 8-го истребительного авиакрыла на авиабазе Кунсан в состав 36-го крыла, дислоцированного в Осане.

Командующий 7-й армией ВВС США генерал-лейтенант Дэвид Айверсон подчеркнул стратегическую важность такой передислокации. Командованию необходимо увидеть, повышают ли такие большие эскадрильи эффективность подготовки и повышают ли они боевые возможности ВВС в том случае, если "сдерживание" не сработает.

Инициатива по созданию "суперэскадрильи" направлена не только на повышение эффективности обучения личного состава, но и подготовку ВВС США к различным оперативным сценариям, гарантируя быстрые и ответные меры, если "сдерживание" окажется не работающим.

Army Recognition сообщает, что 7-я воздушная армия играет ключевую роль в американском военном присутствии на территории Южной Кореи и вносит "значительный вклад" в оборону страны и в безопасность на всём Корейском полуострове. Основная задача этого объединения – сдерживание любой "агрессии" против Южной Кореи и быстрое реагирование на угрозы в случае конфликта или кризиса. Эта воздушная армия тесно взаимодействует с вооруженными силами Южной Кореи для укрепления объединенных возможностей и обеспечения эффективной обороны полуострова.

Одним из главных объектов американской воздушной армии на территории Южной Кореи является авиабаза Кунсан на западном побережье страны. На этом аэродроме и дислоцируется 8-е истребительное авиационное крыло, прозванное "Волчьей стаей". На вооружении этого авиакрыла (полка) стоят истребители F-16. Кунсан служит передовым промежуточным пунктом для воздушных операций, играя решающую роль в проецировании силы и возможности быстрого реагирования ВВС США в регионе. База также готова принять дополнительные подкрепления в случае необходимости, что позволяет быстро наращивать огневую мощь и материально-техническую поддержку в кризисных ситуациях.

F-16 Block 70/72 (Viper) – последняя модификация этого истребителя. Самолёт оснащён передовой авионикой, радаром с активной фазированной решёткой (АФАР), модернизированной кабиной, конформными топливными баками и современным вооружением. Кроме того, ресурс самолёта увеличен до 12000 лётных часов. Эксплуатационные возможности Block 70/72 улучшены за счет усовершенствованной линии передачи данных, контейнера наведения и оружия, инфракрасного поиска и слежения (IRST), точной GPS-навигации и цифрового компьютера управления полётом с улучшенным автопилотом.

Заявлено, что 7-я воздушная армия ВВС США призвана обеспечить безопасность Южной Кореи. Да и сам командующий этой армией что-то говорил про "сдерживание". Правда, с оговоркой о каких-то различных сценариях, если это самое сдерживание не сработает. Американцы явно сформировали ударный авиационный кулак в непосредственной близости от Сеула. От него до границы с КНДР всего 24 километра. Или усилили ПВО южнокорейской столицы. Похоже, что-то знают или планируют.