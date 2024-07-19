Но даже новая ракета класса "воздух-воздух" не позволит американцам ликвидировать отставание по дальности перехвата.

F/A-18E/F Super Hornet ВМС США на авиабазе Перл-Харбор. Фото: aeros808 / соцсети

Палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E/F Super Hornet, являющийся эволюционным развитием F/A-18 Hornet, был принят на вооружение авиации ВМС США в 2000 году. В настоящее время этот неплохой, достаточно сбалансированный по своему функционалу боевой самолёт, является основной "рабочей лошадкой" американской палубной авиации. Но нет предела совершенству.

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Стало известно, что истребители F/A-18 Super Hornet ВМС США получили на вооружение новую ракету большой дальности класса "воздух-воздух". Об этом сообщил профильный ресурс Military Watch. Впервые новая ракета дебютировала в ходе учений международных учений RIMPAC 2024 (Rim of the Pacific). Новое изделие является авиационной производной от ракеты-перехватчика SM-6, которой оснащаются эсминцы класса Arleigh Burke.

AIM-174 – крупногабаритная ракета класса "воздух-воздух". Считается, что она представляет собой эквивалент российской Р-37М и китайской PL-XX. Носителями этих ракет являются перехватчик МиГ-31БМ и истребитель J-16 соответственно. Однако эксперты Military Watch отмечают, что пока остаётся непонятным, соответствует ли новая американская ракета российской и американской по предельной дальности (400 и 500 км). Американские источники утверждают, что оценивают дальность AIM-174 в 400-500 километров. Это значит, что истребитель F/A-18 Super Hornet сможет достать свою цель на вдовое большей дистанции, чем ранее. Имеющаяся сейчас на вооружении ракета AIM-120D имеет максимальную дальность пуска от 160 до 180 километров.

Крупные сверхдальние ракеты класса "воздух-воздух" особенно ценны при перехвате больших, неманёвренных, имеющих большую эффективную площадь рассеивания (ЭПР), самолётов противника. К таковым относятся стратегические бомбардировщики, самолёты-заправщики и самолёты дальнего радиолокационного обнаружения. По крайней мере, так было ранее.

Но прогресс в технологиях конструкции ракет и в технологиях наведения сделал возможным их применение для перехвата манёвренных воздушных целей. Это было наглядно продемонстрировано российскими перехватчиками МиГ-31БМ с ракетами Р-37М в ходе конфликта на Украине.

Military Watch сообщает, что причиной, побудившей американцев разработать новую ракету, стал Китай. Эта страна имеет самую дальнобойную ракету класса "воздух-воздух" – PL-XX. Кроме того, Китай достаточно быстро развернул крупнейших в мире парк стратегических бомбардировщиков и продолжает расширять и модернизировать парк вспомогательных самолётов: заправщиков и самолётов ДРЛОиУ. Всё это стало для ВМС и ВВС США мощнейшим стимулом для разработки собственной дальнобойной ракеты, чтобы сократить разрыв в дальности и защитить новые самолёты от дополнительного риска.

Появление варианта ракеты-перехватчика SM-6 воздушного базирования обсуждалось достаточно давно. Обсуждение стало более активным после того, как в 2021 году был сфотографирован истребитель F/A-18F c инертной болванкой такой ракеты без полуметровой первой ступени ускорителя Mk72. Сама ракета SM-6 поступила на вооружение в 2013 году. И изначально предполагалось, что она разрабатывалась именно как изделие воздушного базирования.

Ракета AIM-174. Фото: aeros808 / соцсети

Эксперты Military Watch задаются вопросом, в какой степени появление в распоряжении США ракеты AIM-174 позволит сократить разрыв с возможностями авиации России и Китая. Дело в том, что производные от ракет "земля-воздух" авиационного базирования исторически показывали себя хуже изначально разработанных для истребителей ракет, чем те же Р-37М и PL-XX.

У американцев есть ещё одна причина для беспокойства. Российский МиГ-31БМ и китайский истребитель J-16 значительно больше F-18E/F и оснащены более крупными радарами, которые имеют дальность обнаружения в 1,5-2 раза больше американского. В результате российский и китайский самолёты могут применять свои ракеты на предельной дальности без средств дополнительного целеуказания. Американский самолёт такой возможности не имеет. Кроме того, F-18E/F в силу технических особенностей вынужден производить пуск ракет с меньших высот и на меньшей скорости (по сравнению с МиГ-31БМ), что так же сильно ограничивает дальность применения AIM-174.

Ко всему прочему американский F-18E/F изначально не предполагался для перехвата воздушных целей на очень большой дальности. По сравнению с российским и китайским самолётами он имеет меньшие физические размеры и меньшую боевую нагрузку. Таким образом, AIM-174 хоть и является революционной новой разработкой для американской палубной авиации, но она, скорее всего, не поможет полностью преодолеть отставание в ракетном вооружении от российской и китайской авиации.