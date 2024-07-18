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crazycat21
США и Япония планируют совместную разработку микроволнового оружия
Две страны озадачились поиском относительно недорого средства для борьбы с дронами.

Микроволновое оружие Tactical High Power Operational Responder (THOR) ВВС США. Фото: AFRL

Соединённые Штаты и Япония собираются сотрудничать в разработке нового типа оружия, предназначенного для борьбы с беспилотниками противника, – микроволнового. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Post.

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Согласно имеющейся информации, разработчики и оборонные закупочные ведомства двух стран близки к подписанию межгосударственного соглашения на фоне постоянно растущих угроз в Индо-Тихоокеанском регионе. Будущая сделка может включать в себя три года исследований по наиболее эффективному применению такого рода оружия в противодействии беспилотникам. 

Отмечено, что в распоряжении ВВС США уже есть нечто подобное [оружие, прим.] – тактический высокопроизводительный оперативный ответчик (THOR), который сбил рой дронов во время испытаний в 2023 году.

Defense Post сообщает, что решение о совместной разработке нового оружия для борьбы с беспилотниками не является чем-то удивительным. Вашингтон и Токио очень внимательно следят за текущими военными конфликтами. Широкое распространение беспилотников в конфликте на Украине заставило многие страны мира инвестировать именно в развитие дронов, чтобы в будущем иметь тактическое преимущество на поле боя.

THOR Фото: ВВС США

Непрекращающиеся атаки беспилотников на военные базы США на Ближнем Востоке, предпринимаемые проиранскими силами, так же требуют разработки более дешёвых и эффективных средств борьбы с дронами.

Хотя подробности о совместной американско-японской программе остаются засекреченными, многие аналитики предполагают, что инженеры сосредоточат свои усилия на снижении потребляемой энергии, необходимой для уничтожения беспилотников. Таким образом, вероятно, перед ними стоит задача создания недорогой переносной системы.

Как заявил японский эксперт Гаррен Маллой, США и Япония увидели, что всего один беспилотник за 100 долларов может вывести из строя системы вооружения стоимостью миллионы долларов. Поэтому необходимо разработать ассиметричный способ противодействия дронам, который должен быть таким же недорогим.

#новости #сша #армия #оружие #япония #беспилотники #дроны #thor #микроволновое оружие
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