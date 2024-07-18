Полевая модернизация хоть и повысит защищённость американских танков, но ненадолго.

Фото: соцсети

Когда-то американцы в рамках оказываемой военной "помощи" передали ВСУ свои сильно расхваленные и неповоротливые танки M1A1 Abrams в количестве аж 31 одной машины. Это батальонный комплект. И долгое время украинское командование держало эти танки подальше от передовой, чтобы с ними ничего не случилось, Но во время боёв на Авдеевском направлении ВСУ пустили в бой и это свой резерв. В результате расхваленные "Абрамсы" стали гореть один за другими под ударами русского оружия.

реклама

Украина уже потеряла значительную часть этих заморских боевых машин. Половину, так это точно. И то этот только те потери, которые уже имеются в свободном доступе. А экипажи уцелевших M1 Abrams вынуждены импровизировать, чтобы как-то продлить жизнь своей технике.

На доработку американской боевой машины, выполненную танкистами ВСУ, обратили внимание даже за рубежом, в профильном издании Army Recognition. Эксперты указали на "инновационные" усовершенствования подаренных американцами танков. На кадрах опубликованного в сети видео виден комплект динамической защиты, тщательно установленный вокруг корпуса и башни, что значительно повышает живучесть танка. Так же, как заявили бельгийские эксперты, на видео "показано то, что является решением для борьбы с беспилотниками, установленным на крыше башни". Ну, нет у бельгийцев в лексиконе слова "мангал" [прим.].

Как сообщают иностранные эксперты, подробный анализ конкретного украинского танка M1A1 Abrams выделяет несколько ключевых усовершенствований. Башня теперь защищена дополнительной динамической защитой и дополнительными бронелистами, установленными на крыше. Решётчатая защита в верхней проекции является небольшой по размеру и не оказывает влияния на боевые характеристики танка. Традиционная (заводская) броня по-прежнему полагается для на свою толщину и наполнение. Навесная динамическая защита повышает защиту от серьёзных угроз, такие как тандемные боеприпасы и современные противотанковые управляемые ракеты.

По мнению Army Recognition, выполненная модификация танка отражает активный подход украинских военных к быстро меняющейся динамике современного боя. Модернизировав свои танки, они улучшили защиту экипажей и повысили боевую эффективность техники перед лицом современных угроз.

Эти меняющиеся угрозы подчеркивают необходимость постоянных инноваций в системах защиты танков. Насыщение поле боя FPV-дронами, барражирующими боеприпасами и современными противотанковыми ракетами заставляет решать сложную и многогранную задачу, требующую комплексных и адаптивных мер противодействия.

Об одном забыли сказать эксперты из бельгийского издания. А именно о том, что даже дополнительные не смогут защитить оставшиеся у ВСУ "Абрамсы" от управляемых снарядов "Краснополь" или современных ПТРК российской армии. А больше таких танков Штаты не дадут, слишком велики репутационные риски.