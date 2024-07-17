Теперь у британцев всего 24 таких установки. И наличие шведских орудий названо временным решением.

Фото: Министерство обороны Великобритании

Армия Великобритании получила последние десять 155-мм колёсных самоходных гаубиц Archer из числа ранее заказанных у Швеции. Таким образом, новая поставка пополнила артиллерийский парк британской армии, ранее уже имевший 14 таких артиллерийских установок. Об этом сообщает профильный ресурс Defense Post.

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Согласно данным министерства обороны Великобритании, гаубицы были модернизированы фирмами BAE Bofors и General Dynamics в соответствии с оперативными потребностями британских военных.

Поставленные артиллерийские установки предназначены для восполнения пробела в оснащении армии, возникшего в результате отправки на Украину старых гусеничных самоходных гаубиц AS90 в количестве 32 единиц. Шведские САУ Archer поступили на вооружение 1-й бригады глубинной разведки и ударных войск, личный состав которой недавно прошёл 14-недельный курс подготовки на военных полигонах Швеции.

Как заявил полковник британской армии Стю Нассе, поставка десяти новых установок ознаменовала собой завершение приобретения шведских гаубиц. Ранее поставленные четырнадцать САУ так же поступили на вооружение 1-й бригады. Новые орудия позволят завершить формирование полноценного артиллерийского полка на установках Archer [прим.].

Отличительной особенностью шведской САУ является её мобильность и высокая скорострельность. Она способна прибыть на огневую позицию, открыть огонь и уехать ещё до того, как противник начнёт вести контрбатарейную борьбу.

Артиллерийская установка может поражать цели на дистанции до 30 километров при стрельбе обычными осколочно-фугасными снарядами и на дальности до 50 километров при использовании управляемых снарядов Excalibur. Заряжание орудия, прицеливание и стрельба осуществляются в полностью автоматизированном режиме из кабины экипажа.

Как заявил представитель министерства обороны Великобритании Марк Баньян, Archer является высокоэффективной артиллерийской системой, которая позволит минимизировать любой разрыв между передачей гусеничных гаубиц AS90 и приобретением долгосрочного артиллерийского решения на базе колёсного БТР Boxer.

Свою первую артиллерийскую систему Archer британская армия получила в октябре 2023 года. С момента подписания контракта с Швецией до начала поставок прошло всего шесть месяцев.