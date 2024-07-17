Только американцам для начала необходимо довести до ума саму ракету.

F/A-18F Super Horne. Фото: Министерство обороны Австралии

Королевские Военно-воздушные силы Австралии намерены интегрировать гиперзвуковую ударную ракету HACM в комплекс вооружения своих истребителей F/A-18F Super Hornet (двухместная версия самолёта). Такая интеграция является дополнением к запланированным ВВС США испытаниям ракеты на австралийских полигонах. Такую информацию опубликовал профильный ресурс Defense Post.

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В июне 2024 года Счётная палата США (GAO) сообщила, что Королевские ВВС Австралии проведут испытания боеприпасов HACM. Однако тогда не говорилось об интеграции таких ракет на австралийские самолёты F/A-18 Super Hornet. Теперь же такое намерение подтвердило Министерство обороны Австралии.

"В рамках соглашения SCIFiRE США и Австралия продолжают сотрудничать в области проектирования и разработки HACM, включая усилия по интеграции HACM на самолеты F/A-18F Королевских ВВС Австралии и использование австралийской испытательной инфраструктуры для летных испытаний", – заявило оборонное ведомство страны.

F/A-18F Super Horne. Фото: Министерство обороны Австралии

Решение о внедрении нового типа вооружения было принято в соответствии с Комплексным инвестиционным планом на 2024 год, в котором говорится о том, что австралийские самолёты Super Hornet будут оставаться в строю до 2040 года и будут оснащены вышеупомянутой ракетой в рамках программы модернизации.

ВВС США намерены закупить 13 боеприпасов HACM для испытаний, которые, как предполагается, начнутся уже в октябре текущего года и будут продолжаться до марта 2027 года. Когда начнётся этап испытаний в Австралии, пока остаётся неясным.

Как пояснили в Счётной палате США, выбор именно Австралии вызван отсутствием в Штатах соответствующей инфраструктуры и полигонов для проведения испытаний гиперзвукового оружия.

"Австралийские оружейные полигоны обеспечивают эксплуатационную гибкость для испытаний на большие расстояния, таких как запланированные в рамках SCIFiRE. Некоторые мероприятия в рамках тестовой кампании в поддержку SCIFiRE будут проводиться на австралийских полигонах, включая Вумера", – заявили в Министерстве обороны Австралии.

Американская компания Raytheon в сотрудничестве с корпорацией Northrop Grumman ведёт разработку новой гиперзвуковой ракеты воздушного базирования HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile) с 2022 года. Принятие на вооружение этого изделия ожидается в 2027 году.

Предполагается, что первым носителем ракеты станет истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle, а затем её уже станут интегрировать и на другие боевые самолёты.

Сама ракета имеет две ступени. Первая оснащена гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ГПВРД). Вторая – непосредственно гиперзвуковой боевой блок. Точные данные о новой американской ракете достаточно скудные. Известно только, что она предназначена для поражения особо важных целей с больших дистанций.

Соглашение между США и Австралией, подписанное сроком на 15 лет, предусматривает совместные исследования в области гиперзвуковых прямоточных воздушно-реактивных двигателей, ракетных двигателей, датчиков и современных производственных материалов.