Европейская страна очень хочет купить корейские танки.

Танк K2 Black Panther. Фото из открытых источников

Румыния намеревается существенно нарастить свои оборонные возможности за счёт приобретения у Южной Кореи от 300 до 500 основных боевых танков K2 Black Panther. Потенциальный заказ может быть размещён после успешных испытаний K2 на территории Румынии. Об этом сообщает профильный ресурс Army Recognition со ссылкой на южнокорейское издание MBC News. И если контракт будет подписан, то такой шаг ознаменует важный этап в военном партнёрстве между двумя государствами.

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В 2022 году Министерство обороны Румынии и южнокорейская фирма Hyundai Rotem, которая является производителем танков K2 Black Panther, подписали соглашение о сотрудничестве. Это соглашение открыло для Румынии путь к потенциальному приобретению новых танков в рамках предпринимаемых усилий по модернизации своей армии. После двух лет переговоров румынские военные получили в своё распоряжение один танк K2 для проведения всесторонних испытаний, в том числе и с боевой стрельбой.

Такие испытания были необходимы для определения оценки эффективности южнокорейской машины "в реальных боевых условиях". Результаты этих испытаний напрямую повлияют на количество закупаемых танков, общую стоимость контракта и условия промышленного сотрудничества между двумя странами.

Как сообщает Army Recognition, власти Румынии рассматривают возможность приобретения от 300 до 500 южнокорейских боевых машин. Начальная партия должна составить 50 единиц. Интересно, что в отличие от других подобных оборонных соглашений, финансируемых за счёт кредитов, Румыния намеревается приобрести эти танки "за наличные", тем самым продемонстрировав способность к быстрой модернизации своей армии. Новая финансовая стратегия стала возможной благодаря невиданному ранее увеличению объемов военных расходов в 2,5 раза.

Потенциальное приобретение Румынией от 300 до 500 танков K2 представляет собой значительный прогресс в усилении её оборонного потенциала.

Согласно открытым данным, каждый такой танк обходится официальному Сеулу (т.е. для обеспечения нужд своей армии) в 8,5 миллионов долларов. На экспорт машина будет стоить явно дороже. Даже если Румынии и удастся поторговаться и снизить цену, то до сих пор не понятно, откуда у этой страны деньги на 300 таких танков, а тем более на 500.