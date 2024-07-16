Из Лондона вновь раздалась воинственная риторика.

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На Западе продолжают разгонять антироссийскую риторику. Впрочем, не только антироссийскую. В разряд своих "противников" в потенциальном военном противостоянии западные страны помимо России относят ещё Китай, Северную Корею (КНДР) и Иран. А всё по той причине, что все перечисленные государства проявили свою волю и несогласие с существующим мироустройством.

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На Западе не только делают заявления, но и начали явную подготовку к возможному военному конфликту. В частности, Великобритания заявила, что усилит свои "опустошённые" Вооружённые силы для того, чтобы быть уверенной в готовности противостоять "смертоносному квартету". Соответствующее заявление сделал Джордж Робертсон, в прошлом генсек НАТО. Об этом сообщает Reuters.

15 июля новое правительство Великобритании назначило Робертсона руководителем комиссии по проверке Вооружённых сил страны. Результаты этой проверки должны быть готовы к первой половине 2025 года. Джордж Робертсон, который занимал пост министра обороны Великобритании в конце 1990-х годов, а затем руководил НАТО в период с 1999 по 2003 годы, заявил о том, что британские вооружённые силы "должны быть готовы к бою" с учётом уровня угрозы.

"Мы сталкиваемся с квартетом смертоносных стран, которые все больше взаимодействуют друг с другом, и мы в этой стране, а также альянс НАТО, который так успешно провел встречу на прошлой неделе, должны быть в состоянии противостоять этому конкретному квартету, а также другим проблемам", – заявил Робертстон британским СМИ.

Как сообщает Reuters, премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил намерения увеличить уровень расходов на оборону до 2,5% от ВВП страны, хотя ещё не сообщил, когда это произойдёт. Говоря о вооружённых силах, премьер назвал их "опустошёнными", поэтому существует необходимость повышения военных расходов для обеспечения долговременной устойчивости.

Что касается Робертстона, то он, комментируя саммит НАТО, заявил, что встреча ясно дала понять, что вызов со стороны Китая – это то, к чему необходимо отнестись очень серьёзно.

Политика западных стран просто поражает. Они сами создают себе проблемы, а потом обвиняют других в растущем взаимовыгодном сотрудничестве друг с другом. А вообще громкая риторика Робертсона пока ориентирована на местных налогоплательщиков, которым необходимо объяснять, куда деваются их деньги на фоне огромных проблем в экономике Великобритании.