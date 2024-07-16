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crazycat21
Испания начала передачу Украине отремонтированных танков Leopard 2
Десять танков плывут в Польшу. Ещё девять будут переданы до конца сентября.

Отремонтированные танки Leopard 2A4. Фото: Министерство обороны Испании

Коллективный Запад продолжает оказывать Киеву всевозможную военную помощь. Испания не стала исключением. Участие в НАТО и Евросоюзе просто обязывает "помогать". 

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Министерство обороны Испании объявило о начале передачи Украине очередного пакета военной помощи, в состав которого помимо всего прочего военного имущества входят основные боевые танки, недавно прошедшие ремонт. Об этом сообщает профильный ресурс Defence24.

Испанская военная помощь, которая в настоящее время перевозится по морю в Польшу помимо десяти основных боевых танков Leopard 2A4 включает так же различные экскаваторы и неназванный тип противотанковых ракет. Несколько дней назад завод Sistemas в Санта-Барбаре объявил о завершении работ по "обновлению" 10 танков (из 19 обещанных Мадридом). Ремонт остальных танков планируют завершить до сентября текущего года. Указанная военная помощь была погружена на судно в испанском порту Ферроль и направляется в один из польских портов, где будет разгружена и позднее по суше переправлена на Украину. Таким образом, до конца сентября Киев получит от Мадрида 19 "испанских" танков.

Как сообщает Defence24, свой вклад "в обновление" этих боевых машин должна внести Германия, предоставив средства в размере 19 миллионов евро. Передаваемые 19 танков были взяты со складов казарм Касетасе. Эти "Леопарды" были сняты с вооружения испанской армии и отправлены на хранение ещё в 2012 году. Эти танки должны восполнить часть потерь, которые понесла Украина. Согласно данным издания, ВСУ безвозвратно потеряли всего десять Leopard 2A4 [вероятно, намного больше, прим.], ещё несколько машин этого типа получили серьёзные повреждения.

Отремонтированные танки были взяты из резерва испанской армии, который на начало 2022 года насчитывал 54 экземпляров Leopard 2A4.

Вероятно, переданные Испанией танки подвергнуться дополнительному апгрейду либо на одном из заводов в Польше или Литве либо прямо на месте. Несмотря на заявленный ремонт, который предусматривал восстановление технической готовности, эти "Леопарды" не имеют противодроновых козырьков и дополнительной динамической защиты, которым ВСУ оснащают свои танки. Впрочем, даже доработки не спасут эту западную бронированную технику.

#новости #армия #оружие #танки #военные новости #бронетехника #испания #leopard 2a4
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