Эксперты издания отметили выдающиеся характеристики российских перехватчиков.

Перехватчик МиГ-31БМ. Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Всевозможные западные эксперты и аналитики всегда пристально следили за российским вооружением и тактикой его применения. Этот интерес ещё больше усилился после начала Специальной военной операции на сопредельной территории и после того, как Запад так и не смог нанести России стратегическое поражение чужими руками.

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В западных странах не укрылось от внимания сообщение российских СМИ о том, что Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит госкорпорацию Ростех) передала ВКС России очередную партию модернизированных перехватчиков МиГ-31БМ, первую в текущем году. Публикация, посвящённая отечественному самолёту вышла на страницах профильного ресурса Military Watch.

Эксперты американского издания сообщают, что производство самолётов МиГ-31 было прекращено ещё в 1994 году. За ним последовало резкое сокращение парка российской боевой авиации вследствие беспрецедентного кризиса. Значительное количество самолётов было отправлено в резерв. Сейчас, по их данным, в распоряжении России имеется около сотни самолётов данного типа, находящихся на хранении, которые пригодны для ремонта, модернизации и возвращения в строй.

Такой запас позволил Министерству обороны РФ после начала СВО инвестировать средства в увеличение числа действующих МиГ-31.

МиГ-31 был разработан для дальнего патрулирования с целью обеспечения безопасности обширных территорий СССР, которые не имели защиты из плотной наземной ПВО и не имели достаточного количества аэродромов для базирования более лёгких истребителей с меньшей дальностью полёта. МиГ-31 (по классификации НАТО – Foxhound) имеет не только весьма приличную дальность полёта и самую высокую крейсерскую скорость в мире, близкую к 2,3 Маха, но и оснащён весьма внушительным радаром Н007 "Заслон". Он в три раза крупнее, чем самый большой радар из всех установленных на западных истребителях. Соответственно, мощнее.

МиГ-31БМ, принятый на вооружение в 2009 году, является сильно улучшенным вариантом базового перехватчика. Он получил новые радар и авиаонику, целый ряд усовершенствований в конструкции планера, и новые ракеты Р-77-1, Р-37М и Р-74 класса "воздух-воздух" в качестве основного вооружения.

Свои выдающиеся боевые характеристики российский перехватчик продемонстрировал в ходе конфликта на Украине. Мощный радар МиГ-31БМ позволял ему поражать самолёты авиации ВСУ ракетами Р-37М на экстремальных дальностях порядка 400 километров. И всё это без поддержки других средств, таких как наземные РЛС или самолёты дальнего радиолокационного обнаружения. Радар перехватчика специально проектировался для работы в условиях сильного радиоэлектронного противодействия со стороны противника. Кроме того, высокая крейсерская скорость и большая высота полёта способствовали тому, что выпущенные ракеты при старте имели значительно большую кинетическую энергию, чем ракеты, запущенные другими истребителями.

Аналитики Military Watch отмечают, что ценность перехватчиков МиГ-31БМ стала ещё больше после резко возросшего интереса стран Запада к Арктике. Так же перехватчики ценны тем, что МиГ-31БМ оптимизирован для выдачи целеуказания и современным наземным средствам ПВО.