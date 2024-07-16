Запросы Зеленского просто "зашкаливают".

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP Photo



Уже достаточно долгое время Киев продолжает требовать от стран коллективного Запада очередных поставок средств ПВО большого радиуса действия. При этом количество необходимых киевским деятелям батарей постоянно называется разное. Например, ещё в марте 2024 года Зеленский говорил о том, что пять-семь американских комплексов Patriot вполне достаточно для того, чтобы прикрыть промышленные районы Украины. Но уже в начале апреля всё тот же Зеленский заявил, что Киеву уже необходимо 25 таких комплексов. Один комплекс – это как раз одна батарея.

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Похоже, после такого заявления старшие союзники очень хорошо попросили Зеленского поумерить свои аппетиты, поскольку в ходе майского визита в Киев госсекретаря Блинкена он просил "срочно" предоставить две системы Patriot для прикрытия Харьковской области. Но потом, вероятно, снова забылся...

В ходе недавнего саммита НАТО в Вашингтон западные союзники пообещали Киеву в скором времени предоставить несколько "стратегических" систем ПВО. Речь шла о батареях Patriot и одной франко-итальянской системе SAMP/T. Но этого киевским деятелям показалось мало.

В ходе своей пресс-конференции 15 июля Зеленский в очередной раз потребовал от запада 25 систем ПВО Patriot. Точнее не все 25, но дал понять, что именно такое количество необходимо для того, чтобы полностью закрыть небо над Украиной. При этом Зеленский ссылался на цифры, предоставленные военными. Сколько Киеву таких комплексов необходимо сейчас, Зеленский не назвал, поскольку сразу бы стало понятно, сколько их есть у Украины в наличии. Кроме того, Зеленский дал понять, что комплексы Patriot – это не единственные средства ПВО, необходимые Украине. Нужны ещё и другие.

Зеленский продолжает "трясти" с запада дорогостоящее оружие. Затребованные им 25 комплексов Patriot суммарно стоят более 25 миллиардов долларов. Это очень много даже для всей западной коалиции. Но проблема даже не в цене, а в количестве всех имеющихся таких систем. Та цифра, которую назвал Зеленский составляет четверть "Пэтриотов" на вооружении США и их союзников.