Дикие животные помешали строительным работам, поэтому их было решено переселить.

Фото: Flickr

Данное сообщение можно было расценивать какую-то шутку, но никакой шутки здесь нет.

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Власти немецкого города Эрфурт (административный центр федеральной земли Тюрингия) решили расширить территорию одной из местных школ. Но их планам немного помешали хомяки. Об этом сообщает телеграм-канал "Bild на русском".

Для расширения территории школы было рассмотрено восемнадцать земельных участков. В итоге выбрали один. Но, как оказалось, именно на этом участке обитают обыкновенные полевые хомяки (cricetus cricetus). Популяция этих животных на территории Германии сокращается с 1970-х годов, поэтому они были взяты под защиту.

В общей сложности на участке насчитали 39 хомяков. И их решили переселить на другое место. Чиновники даже разработали специальный план по "переезду" животных, получивший название "Генеральный план о хомяках с Блуменштрассе". В рамках этого плана на переселение каждого животного была выделена весьма приличная сумма в размере 64 102 евро. Таким образом, стоимость переселения всех хомяков составляет 2,5 миллиона евро.

Суммы просто запредельные. Создаётся впечатление, что кто-то из местных чиновников неплохо заработает на этом плане переселению хомяков. И всё под предлогом защиты природы. Интересно, а животные осведомлены о том, сколько на них выделили средств?