Марк Милли сделал свои прогнозы о перспективах американской армии и сказал, что у технологий "нет морали".

Беспилотник MQ-9 Reaper. Фото: ВВС США / Хейли Стивенс

Ещё несколько десятилетий назад боевые роботы в армиях многих государств казались чем-то из разряда фантастики. Их можно было увидеть только в огромном количестве различных голливудских фильмов. Однако суровые реалии современных военных конфликтов наглядно демонстрируют, что без роботизированных платформ просто никуда. Ведь те же разведывательные и ударные воздушные беспилотники – это ведь тоже роботы, пусть и с несколько ограниченным функционалом и неспособностью самостоятельно принимать решения. И наземные беспилотные транспортные и боевые платформы – это тоже роботы.

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О перспективах развития армии США высказался бывший начальник Объединённого комитета штабов генерал в отставке Марк Милли. По мнению этого бывшего высокопоставленного военного, развитие искусственного интеллекта и беспилотных технологий может привести в будущем к появлению роботизированных военных сил. Свою точку зрения Милли высказал в ходе мероприятия новостного ресурса Axios, которое было посвящено запуску бюллетеня "Оборона будущего". Об этом сообщает профильный ресурс Defense News.

"Я предполагаю, что через десять-пятнадцать лет треть, а может быть, и 25–30% вооруженных сил США будут роботизированы", – заявил Милли.

Генерал отметил, что военными роботами можно будет управлять и контролировать их при помощи систем искусственного интеллекта (ИИ). По словам Марка Милли, быстрое развитие технологий и изменения в характере боевых действий позволят военным по всему миру "принимать более разумные и быстрые решения".

Defense News сообщает, что генерал был весьма осторожен, когда пытался прояснить разницу между природой и характером войны. Первая, с его слов, включает в себя человеческую деятельность и акты политики. Одна из сторон пытается навязать другой свою политическую волю, используя "организованное насилие". Однако характер войны включает в себя тактику, технологии, системы вооружения и подготовку лидеров.

Милли заявил, что хотя эта динамика часто меняется, в настоящее время мир переживает самый большой фундаментальный сдвиг в истории человечества с ростом искусственного интеллекта и робототехники. В качестве примера трансформации, которая навсегда изменила ландшафт вооружённых конфликтов, отставной генерал привёл переход от мушкета к винтовке в годы Гражданской войны в США.

По мнению Милли, для того чтобы Америка смогла сохранить своё "превосходство" и по-прежнему имела самую "смертоносную" армию в мире, необходимо не только быстро адаптироваться, но и действовать такими способами, которые могут вызвать кардинальные изменения в военных операциях.

Сегодняшняя политика США предусматривает, что человек всегда вовлечён и несёт ответственность, когда речь идет о боевых роботах и использовании ими смертоносных боеприпасов. Люди обладают этической базой для принятия решений. И эта база превыше всего. А у технологий "нет морали". Однако генерал не исключил, что всё может измениться и боевые роботы с ИИ будут принимать собственные решения. Милли поинтересовался, хочет ли этого мир?