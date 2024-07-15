Самые скоростные в мире боевые самолёты отправились в войска.

Фото: ОАК

Нижегородский авиаремонтный завод "Сокол" Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК входит в госкорпорацию Ростех) передал Воздушно-космическим силам России первую в этом году партию отремонтированных и модернизированных самолётов МиГ-31. Об этом сообщила пресс-служба ОАК.

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Как сообщается, авиационная техника передана войскам в рамках выполнения государственного оборонного заказа на 2024 год. Все самолёты прошли комплекс наземных и лётных испытаний, подтвердивших заданные требования. Самолёты отправлены к местам постоянного базирования.

О количестве переданных Министерству обороны РФ МиГ-31 уже традиционно не сообщается. И это правильно с учётом нынешних геополитических реалий. Но в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации говорится о том, что в войска переданы "партии" самолётов.

Так же не говорится о том, до какой версии были модернизированы самолёты. Это могут быть как МиГ-31БМ – то есть перехватчики, это могут быть и МиГ-31K, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал". В любом случае, и те и другие являются очень необходимыми машинами.

МиГ-31 (по классификации НАТО – Foxhound, Лисья гончая) – советский/российский сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик. Самолёт предназначен для перехвата воздушных целей во всём диапазоне высот, днём и ночью, в любых погодных условиях. Звено из четырёх таких перехватчиков может контролировать воздушное пространство шириной до 1100 километров по фронту. На данный момент МиГ-31 является самым высотным и самым скоростным боевым самолётом в мире. Его практический потолок составляет 22500 метров, а максимальная скорость превышает 2,5 Маха.