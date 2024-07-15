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crazycat21
Таиланд решил купить шведские истребители JAS 39 Gripen вместо американских F-16
Интересы оборонных фирм из Швеции и США столкнулись в Таиланде.

Истребители JAS 39 Gripen ВВС Швеции. Фото из открытых источников

Королевские ВВС Таиланда могут приобрести шведские истребители JAS 39 Gripen вместо американских F-16. Об этом сообщает профильный ресурс Army Recognition со ссылкой на издание Bangkok Post. Последнее, в свою очередь, ссылается на свой источник в Военно-воздушных силах страны.

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Командующий ВВС главный маршал авиации Фанпакди Фаттанакул представил министру обороны Сутину Клунгсангу и премьер-министру Сретте Тависину для окончательного утверждения подробный отчет, в котором сравниваются истребители JAS 39E/F Gripen и F-16 Block 70. Отчёт так же содержит рекомендации приобрести именно шведские машины.

Фанпакди в сопровождении высокопоставленных военных чиновников посетил парламентскую сессию, на которой обсуждались бюджетные расходы на 2025 финансовый год, начинающийся 1 октября. Когда командующего ВВС спросили о планах приобретения новых истребителей, он заявил, что накануне обсуждал этот вопрос с министром обороны.

В ходе обсуждения военный объяснил процесс выбора и подчеркнул плюсы и минусы каждого из двух типов самолётов. Он так же рассказал о дополнительной поддержке, которую готовы предоставить производители истребителей, фирмы Saab и Lockheed Martin соответственно.

Предполагается, что командующий ВВС в ближайшее время предоставит окончательную информацию премьер-министру Таиланда, который примет окончательное решение и кто сообщит о нём общественности: он сам или министр обороны. Как подчеркнул командующий ВВС главный маршал авиации Фанпакди Фаттанакул, военные "пока ещё не определились с выбором истребителей".

В течение ближайших нескольких лет Военно-воздушным силам Таиланда необходимо заменить в своём авиапарке 12 устаревших истребителей F-16. И шведские, и американские лица призывают власти Таиланда приобрести именно их самолёты.

Если решение властей страны склонится в пользу истребителей шведского производства, то это будет большой победой для оборонной фирмы Saab. JAS 39 Gripen весьма неплохой многофункциональный боевой самолёт. По сравнению с американским конкурентом затраты на его эксплуатацию ниже, и он менее требователен к техническому обслуживанию. Только с коммерческим успехом на международных рынках у шведского истребителя всё плохо. Его попросту нет. В настоящее время операторами самолётов данного типа кроме самой Швеции являются Венгрия, Чехия, ЮАР, Бразилия и всё тот же Таиланд. ВВС последнего уже эксплуатируют 12 ранее закупленных самолётов данного типа, так что машина им знакома. 

Вопрос только в том, как себя поведут США, чтобы не упустить выгодный контракт?

Как сообщает Army Recognition, не все потеряно для F-16, поскольку министр обороны Таиланда Сутин Клунгсанг готовится посетить Вашингтон по приглашению министра обороны США Ллойда Остина. Ранее американский посол в Таиланде проинформировал министра о предложении займа для содействия приобретению большего количества F-16. Тогда министр обороны выразил обеспокоенность по поводу высоких процентных ставок, связанных с этим предложением.

#новости #армия #авиация #f-16 #истребители #lockheed martin #таиланд #jas 39 gripen #боевые самолеты #saab
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