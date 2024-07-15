Обычные фугасные авиабомбы будут летать ещё дальше.

ФАБ-3000 с УМПК. Бомба похожа на небольшой самолёт. Скриншот видео Минобороны РФ

Уже достаточно самолёты ВКС России наносят удары по объектам противника фугасными авиационными бомбами, оснащёнными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Обычные свободнопадающие бомбы с такими устройствами превратились в дальнобойное высокоточное оружие, которое позволяет поражать цели без входа в зону действия ПВО противника. Что немаловажно, так это то, что бомбы с УМПК значительно дешевле ракет.

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Сначала модулями планирования и коррекции получили бомбы "малого" калибра – ФАБ-250 и ФАБ-500. Затем российские инженеры придумали аналогичный модуль для ФАБ-1500. И уже затем пришла очередь "малышки" ФАБ-3000 – самой крупной авиабомбы в арсенале оперативно-тактической авиации ВКС России. Этот боеприпас тоже получил специально разработанные для него "крылышки".

О фактах тестовых применений ФАБ-3000 по реальным объектам противника российские источники заявляют уже на протяжении нескольких недель. Не укрылись эти факты и от всевозможных западных экспертов, аналитиков и военных, у которых вызвали некоторую растерянность. На днях Минобороны РФ официально заявило о применении планирующих "трёхтонок" в зоне проведения Специальной военной операции и выпустило соответствующий видеоролик. Надо полагать, что это видео повергло в ещё большее уныние представителей штабов НАТО. Трёхтонная бомба стала ещё более грозным оружием, сочетающим мощнейшее поражающее действие и высокую точность. Но и это ещё не всё!

В государственной корпорации Ростех прокомментировали первое боевое применение ФАБ-3000 и заявили, что в настоящее время ведутся работы над новыми, усовершенствованными модулями планирования и коррекции, которые позволит обычным фугасным бомбам лететь значительно дальше, чем сейчас. Такое решение позволит российским самолётам Су-34 не только не входить в зону действия ПВО противника, но и даже не приближаться к ней.

"Эффективность получается высокая, а сами неуправляемые бомбы и модули планирования по сравнению с управляемыми боеприпасами соответствующего класса стоят копейки", – сказал глава госкорпорации Сергей Чемезов.

В госкорпорации не сообщили никаких подробностей относительно новых УМПК. Поэтому каким образом собираются увеличить дальность полёта планирующих бомб, пока остаётся непонятным. Бомбы разного калибра имеют разные модули планирования и коррекции, спроектированные с учётом аэродинамических свойств конкретных изделий. Аэродинамику не обмануть, поэтому особого простора для "творчества" не очень много. Соответственно, можно лишь только предположить, что доработанные УМПК получат небольшие твердотопливные реактивные двигатели. Тогда, действительно, планирующие бомбы смогут летать ещё дальше.