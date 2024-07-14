ВС РФ продолжают уничтожать западные средства ПВО.

Скриншот видео Минобороны РФ

В ходе недавнего саммита НАТО западные страны пообещали в ближайшее время передать Киеву несколько "стратегических" систем ПВО. Однако это западное оружие после его передачи ожидает та же судьба, что и переданное раньше. Вооружённые силы России продолжают методичными и точными ударами уничтожать иностранные средства противовоздушной обороны.

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Только с начала июля были уничтожены две пусковые установки из состава зенитно-ракетного комплекса Patriot американского производства и шведская радиолокационная станция Giraffe ("Жираф"), находившиеся в районе населённого пункта Южное под Одессой. Эти средства ПВО были поражены ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Но на этом потери ВСУ и западных средств противовоздушной обороны не закончились. Минобороны РФ сообщило о том, что в районе населённого пункта Волосское Днепропетровской области российские разведчики вскрыли местоположение зенитно-ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства. После чего расчёт ракетного комплекса "Искандер-М" немедленно нанёс удар по выявленным позициями. Судя по опубликованному видео, удар наносился ракетой с кассетной боевой частью.

Согласно официальным данным МО РФ в ходе этого удара были уничтожены пусковая установка из состава ЗРК IRIS-T и радар TRML-4D, а также до 12 человек личного состава, обслуживающего эти системы.

IRIS-T – семейство зенитно-ракетных комплексов малой и средней дальности производства немецкой оборонной фирмы Diehl Defence. Комплекс IRIS-T SLS малой дальности был принят на вооружение в 2015 году, а система IRIS-T SLM средней дальности стала поступать в эксплуатацию только с 2022 года. Каждая батарея IRIS-T состоит из трёх пусковых мобильных пусковых установок с восемью ракетами каждая и командного пункта, который может находиться на значительном удалении от огневой позиции.

TRML-4D – радиолокационная станция ПВО производства немецкой фирмы Hensoldt. Радар впервые был представлен только в 2018 году. Система оснащена антенной с активной фазированной решёткой (АФАР). Инструментальная дальность этой РЛС составляет 250 километров, она способна одновременно отслеживать до 1500 воздушных целей.