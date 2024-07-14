Результаты, возможно, огласят осенью.

Фото: Центральная криминальная полиция Финляндии

Двунаправленный газопровод Balticconnector, проложенный по дну Финского залива и соединяющий Финляндию и Эстонию, был запущен в эксплуатацию в конце 2019 года. Эта магистраль позволила Финляндии получить доступ к подземному хранилищу газа на территории Латвии.

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Уже значительно позже после вступления Финляндии в НАТО, в ночь с 7 на 8 октября 2023 года случилось "страшное" – финская и эстонские стороны обнаружили утечку из газопровода. Труба была повреждёна, также было обнаружено повреждение телекоммуникационного кабеля, проложенного неподалёку. Интересно, что труба была повреждена в экономической зоне Финляндии, повреждения кабеля зафиксировали в экономической зоне Эстонии.

Власти двух государств инициировали расследование произошедшего. Правда, особо "горячие головы" в этих и соседних прибалтийских государствах, не дожидаясь результатов расследования, усмотрели в повреждении газопровода нехороший умысел Кремля.

Но, похоже, что результаты расследования скоро станут достоянием общественности. Финляндия заявила о прогрессе в расследовании повреждения газопровода Balticconnector. Соответствующую информацию опубликовала финская телерадиовещательная компания Yle.

Расследование по делу о повреждении газопровода Balticconnector продвинулось вперёд, сообщил старший следователь Центральной криминальной полиции Ристо Лохи. Со слов следователя, результаты будут оглашены, скорее всего, уже осенью.

Финская полиция расследует дело по статье о причинении особо тяжкого финансового ущерба. Главным "фигурантом" является контейнеровоз Newnew Polar Bear под флагом Гонконга. Поэтому полиция сейчас выясняет его перемещения.

Ранее агентство Reuters уже сообщило, что власти Эстонии не получили от своих коллег из Гонконга ответа на запрос об оказании юридической помощи. Следователь Лохи не сообщил, получала ли полиция Финляндии запрашиваемую информацию от китайской стороны.

Считается, что Balticconnector был повреждён якорем китайского контейнеровоза. Потому что именно якорь и был обнаружен эстонской полицией на месте утечки в конце октября 2023 года.