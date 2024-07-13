Такие изделия польским военным нужны исключительно для обороны.

Истребитель F-35 с двумя противокорабельными ракетами AGM-158C LRASM. Изображение: Lockheed Martin

Страны Европы продолжают разгонять антироссийскую истерию и стремятся перевооружить свои армии. Особенно старается Польша, чьи политики известны своими настроениями.

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Стало известно, что Агентство по вооружениям польского Министерства обороны планирует провести предварительные консультации по поводу возможности приобретения противокорабельных крылатых ракет воздушного базирования. Это специализированные маневрирующие боеприпасы, предназначенные для поражения надводных целей при любых погодных условиях и в любое время суток. Главное требование польских военных – это чтобы новое вооружение было доступно к применению с самолётов пятого поколения F-35A и имело необходимую сертификацию или, по крайней мере, находилось в процессе такой интеграции. Соответствующую информацию опубликовал профильный ресурс Defence24.

В ходе предварительных консультаций будет проведена оценка технических параметров предлагаемых производителями изделий и возможности привлечения к их выпуску предприятий польской оборонной промышленности. Также будут определены условия, связанные с вопросами логистики, обучения личного состава, безопасности поставок и требованиями к инфраструктуре. Будет произведён расчёт итоговой стоимости ракет и сроки их поставки.

Как считают эксперты Defence24, закупка противокорабельных ракет для заказанных истребителей F-35A Husarz ["Гусар" – польское обозначение, прим.] выглядит вполне логичным шагом. Наличие у Польши малозаметных самолётов с противокорабельным оружием, способных уничтожать корабли противника во всей акватории Балтийского моря, будет весьма полезным не только при обороне собственного польского побережья, но и при обороне государств Прибалтики. Или, например, при блокаде Финского залива с целью недопущения выхода Балтийского флота России в открытое море.