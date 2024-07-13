О том, что виновные не найдены, заявил премьер-министр шведского правительства.

Фото: Вооружённые силы Дании

В 2022 году произошли взрывы на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", проложенных по дну Балтийского моря. Первый из газопроводов обеспечивал страны Европы, прежде всего Германию, которая является ведущей экономикой ЕС, бесперебойными поставками недорого российского газа. Второй был построен и подготовлен к запуску, но так и не был запущен из-за всевозможных бюрократических проволочек, созданных искусственно.

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После подрыва магистралей поставки газа в Европу были прекращены. В том, что это была диверсия, за которой "торчат уши" западных спецслужб, никто и не сомневается с самого начала. Всё тот же пока ещё действующий президент США Байден ещё до подрывов давал понять, что предпримет всё, чтобы газопроводы не работали.

Сразу после подрывов спецслужбы сразу нескольких европейских стран взялись за "расследование" произошедшего. Разумеется, что Россию к расследованию не допустили. Но затем следственные органы европейских стран стали закрывать дела, так и не найдя виноватых. Одной из такой стран стала Швеция.

О том, почему так произошло, в своём развёрнутом интервью изданию Time рассказал премьер-министр шведского правительства Ульф Кристерссон. По его версии, следователи из Швеции так и "не смогли" найти причастных лиц, которым можно было бы предъявить обвинение.

"У нас было официальное расследование, потому что это произошло не на территории Швеции, а в шведской экономической зоне. Это было сделано довольно традиционно, и они [следователи] пришли к выводу, что не могут никого в этом обвинить. У них не было дела. Так что для нас это закрыто", – сказал премьер-министр Швеции.

При этом политик отказался рассказать о каких-либо результатах расследования.

Впрочем, и так понятно, что расследование, инициированное шведскими властями, носило показной, формальный характер. А прекращено следствие было по той причине, что его задачей с самого начала было сокрытие реальных обстоятельств и заказчиков подрывов на магистральных газопроводах.

Никто никого не искал, поэтому и "не нашёл". А даже если и нашли... После закрытия дела шведскими следователями его материалы были переданы Германии. Теперь эта страна находится в довольно неудобном положении.